Khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đường dây do các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động tại Campuchia từ đầu năm 2025 đến năm 2026.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 24 bị can, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây và thông báo tìm những người bị hại trên cả nước nhằm phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh, cơ quan công an nhận thấy một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng hoạt động theo đường dây có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng gửi đường dẫn yêu cầu nạn nhân đăng ký tài khoản, đăng nhập và chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo.

Thông qua những lời giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn đầu tư, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện thủ đoạn lừa đảo lần hai bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất.

Lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tài sản của người bị hại, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền để được hỗ trợ. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Tang vật thu giữ.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, đường dây đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định số người bị hại có thể còn nhiều hơn. Do đó, việc tiếp tục rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ là cần thiết để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định vai trò của từng đối tượng và phục vụ công tác thu hồi tài sản theo quy định.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tìm những người từng bị tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự.

Đồng thời, đề nghị những người đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây, bị lừa đảo nhưng chưa trình báo hoặc có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Thông tin liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, Điều tra viên chính Phòng CSHS, số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688. Người dân cũng có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.