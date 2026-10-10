Khởi tố, bắt tạm giam 2 cha con cùng về tội 'mua bán trái phép chất ma túy'

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Trà Bồng phát hiện Phạm Xuân Nam có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng “cỏ Mỹ” nên tổ chức xác minh, thu thập tài liệu.

Quá trình điều tra xác định Nam sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu hoạt động mua bán, trong đó có việc nhận hàng qua dịch vụ vận tải, cất giấu và phân chia ma túy tại khu vực nhà ở. Ngày 18/3, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Nam khi đang nhận hàng, thu giữ 100 gam chất nghi là ma túy dạng “cỏ Mỹ”. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều vật dụng có liên quan đến việc phân chia, cất giấu ma túy.

Thực hiện các quyết định truy tố hình sự đối với 2 cha con: Phạm Xuân Nam và Phạm Trung Tính

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Phạm Trung Tính là con ruột của Nam, có vai trò liên quan trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hồ Đại Dương (SN 1990; trú tại thôn Sơn Thành, xã Trà Bồng) đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hiện đang bị tạm giam, cũng được xác định có liên quan đến vụ án này.

Hiện vụ án, đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng bị can, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.