Đạo chích chuyên khoắng đồ thờ cúng

Đối tượng Võ Đình Cương bị bắt cùng tang vật trộm cắp.

Đấu tranh mở rộng, Võ Đình Cương khai còn thực hiện nhiều vụ trộm lư đồng khác tại các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng (Quảng Trị). Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ đối tượng Lê Thị Lựu (1966, trú xã Triệu Bình, Quảng Trị) đã tiêu thụ số tài sản do Cương trộm cắp. Ngày 9-10, Công an xã Triệu Phong cho biết, đã chuyển giao đối tượng Võ Đình Cương cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ trộm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.