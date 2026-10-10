Đạo chích chuyên khoắng đồ thờ cúng
Nhận được đơn trình báo về việc kẻ gian đột nhập Đình làng Nại Cửu (thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) lấy trộm nhiều đồ thờ cúng bằng đồng, Công an xã Triệu Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị, truy xét, làm rõ thủ phạm là Võ Đình Cương (1998, trú xã Vĩnh Định, Quảng Trị).
Đấu tranh mở rộng, Võ Đình Cương khai còn thực hiện nhiều vụ trộm lư đồng khác tại các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng (Quảng Trị). Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ đối tượng Lê Thị Lựu (1966, trú xã Triệu Bình, Quảng Trị) đã tiêu thụ số tài sản do Cương trộm cắp. Ngày 9-10, Công an xã Triệu Phong cho biết, đã chuyển giao đối tượng Võ Đình Cương cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ trộm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dao-chich-chuyen-khoang-do-tho-cung-post359235.html