Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA được Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký hoạt động số 54/TP/ĐKHĐ-TT ngày 7/8/2026. Việc Trung tâm đi vào hoạt động mở thêm một kênh kết nối giữa nghiên cứu khoa học pháp lý với thực tiễn áp dụng pháp luật.

Ngay từ khi thành lập, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đã chú trọng hoạt động tư vấn pháp luật song song với nghiên cứu khoa học, phản biện và phổ biến kiến thức pháp lý. Qua các đề tài, hội thảo và hoạt động chuyên môn, đội ngũ luật gia, nhà khoa học của Viện thường xuyên tiếp cận những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có một đầu mối chuyên môn để chuyển các kết quả nghiên cứu, kiến nghị khoa học thành giải pháp pháp lý có thể vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Đại biểu dự buổi ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA.

Quá trình thành lập Trung tâm có sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của TS. Luật gia Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế. Từ chủ trương ban đầu đến việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định hướng chuyên môn và các điều kiện hoạt động, Viện trưởng đặt yêu cầu Trung tâm phải hoạt động thực chất, đúng pháp luật và tạo được giá trị cho xã hội. Chủ trương thành lập Trung tâm đồng thời nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Theo TS. Luật gia Nguyễn Thị Sơn, việc thành lập Trung tâm không nhằm tạo thêm một đơn vị về mặt tổ chức mà phải tạo ra một địa chỉ có khả năng đưa tri thức pháp lý vào thực tiễn. “Nghiên cứu pháp luật cuối cùng phải hướng tới giải quyết những vấn đề của đời sống. Những kết quả nghiên cứu của đội ngũ luật gia, nhà khoa học cần được cụ thể hóa bằng tư vấn, hỗ trợ và những giải pháp pháp lý đối với từng vụ việc cụ thể. Ngược lại, chính thực tiễn cũng sẽ cung cấp những dữ liệu rất quan trọng cho hoạt động nghiên cứu và kiến nghị hoàn thiện pháp luật”, Viện trưởng nhấn mạnh.

Theo định hướng hoạt động, Trung tâm sẽ tiếp nhận các vụ việc, phân tích vấn đề pháp lý, tư vấn phương án xử lý, soạn thảo và rà soát hồ sơ, hợp đồng, hỗ trợ quản trị rủi ro, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hoạt động tư vấn khác trong phạm vi pháp luật cho phép. Trung tâm cũng hướng đến xây dựng mạng lưới luật gia, luật sư, nhà khoa học và chuyên gia ở nhiều lĩnh vực để có thể huy động nhân sự phù hợp với tính chất của từng hồ sơ.

Tiến sĩ -Luật gia Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA.

Về nhân sự lãnh đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đã ký quyết định bổ nhiệm Luật gia Lê Đông Triều, Phó Viện trưởng Thường trực Viện, giữ chức Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA; bổ nhiệm Ths. Luật gia Trần Thanh Hơn, Chánh Văn phòng Viện, giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm. Sau khi bộ máy được kiện toàn, Giám đốc Trung tâm đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lý Bá Toán giữ chức Chánh Văn phòng Trung tâm.

Luật gia Lê Đông Triều cho biết, một trong những định hướng của Trung tâm là đồng hành với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp ngay từ giai đoạn phòng ngừa rủi ro pháp lý, thay vì chỉ tìm đến tư vấn khi tranh chấp đã phát sinh. “Chúng tôi mong muốn xây dựng Trung tâm thành nơi người dân và doanh nghiệp có thể tìm đến để được tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, khách quan và trên cơ sở pháp luật. Với doanh nghiệp, tư vấn pháp lý không chỉ là xử lý tranh chấp mà quan trọng hơn là nhận diện rủi ro sớm, xây dựng cơ chế tuân thủ và hạn chế những thiệt hại có thể phòng tránh”, Giám đốc Trung tâm chia sẻ.

Đối với khối doanh nghiệp, Trung tâm dự kiến chú trọng các hoạt động tư vấn pháp lý thường xuyên, rà soát hợp đồng, quản trị tuân thủ, phòng ngừa tranh chấp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều tình huống thực tiễn để các chuyên gia của Viện tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những bất cập trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật.

Điểm đáng chú ý của mô hình IBLA là mối liên hệ hai chiều giữa nghiên cứu và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu được đưa vào đời sống thông qua hoạt động tư vấn; trong khi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ từng vụ việc lại trở thành nguồn dữ liệu để nhận diện khoảng trống pháp lý, đánh giá hiệu quả thực thi và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách.

Ban lãnh đạo và đại biểu dự buổi ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA.

Trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng gắn chặt với năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sự ra đời của Trung tâm Tư vấn Pháp luật IBLA được kỳ vọng tạo thêm một địa chỉ hỗ trợ pháp lý có chiều sâu, đồng thời góp phần giúp người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi hơn.

Việc Trung tâm chính thức đi vào hoạt động vì vậy không chỉ là bước kiện toàn thêm một đơn vị trực thuộc Viện. Quan trọng hơn, đây là sự cụ thể hóa một định hướng đã được theo đuổi từ những ngày đầu thành lập Viện: Đưa nghiên cứu pháp lý ra khỏi phạm vi học thuật, gắn với từng vấn đề của đời sống và để pháp luật được thực thi bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực.