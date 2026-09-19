Ông Vũ Tùng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang.

Kể từ khi triển khai dự án Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang (năm 2017) tại huyện Lạng Giang trước đây, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh. Trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy và hệ thống đường ống cấp nước, chính quyền địa phương đã đồng hành, chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh. Các thủ tục về đầu tư xây dựng cũng được xem xét, ban hành nhanh chóng, đúng trình tự và quy định pháp luật, giúp Công ty rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.

Chỉ chưa đầy một năm, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành, bảo đảm cấp nước cho toàn bộ người dân và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong suốt quá trình sản xuất, cung cấp nước sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ Công ty về công tác tuyên truyền, phổ biến, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn lợi ích của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất.

Từ nền tảng đó, Công ty từng bước mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Năm 2018, sản lượng cấp nước bình quân chỉ đạt khoảng 29 nghìn m3/ngày đêm với mạng lưới đường ống khoảng 300 km, đến nay, sản lượng đã tăng lên khoảng 50 nghìn m3/ngày đêm, với mạng lưới đường ống cấp nước gần 1 nghìn km, phủ khắp các xã Lạng Giang, Tân Dĩnh, Kép, Mỹ Thái, Tiên Lục, đồng thời cấp nước bán buôn cho Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang để phục vụ người dân phường Bắc Giang.

Đối với các khu, cụm công nghiệp, Công ty hiện đang cấp nước ổn định cho một số khu, cụm công nghiệp. Doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang, đồng thời sẽ bán buôn nước sạch cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Tân Yên để cấp nước cho các xã: Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung.

Trước dấu mốc tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh trong việc quy hoạch đồng bộ hạ tầng cấp nước gắn với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư mở rộng; đồng thời hỗ trợ Công ty trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp phép thi công cho các dự án mở rộng mạng lưới trong giai đoạn tới. Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh.