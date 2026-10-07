Tp. Huế tăng cường quản lý đất đai tại các dự án điện mặt trời

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra thực tế hiện trạng dự án điện mặt trời

Việc kiểm tra thực tế các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố Huế nhằm đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất, rừng, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, qua đó tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo đảm định hướng phát triển bền vững.

Rà soát toàn diện hiện trạng đất đai tại các dự án

Chiều 05/10, UBND thành phố Huế tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng các dự án điện mặt trời trên địa bàn. Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã chủ trì buổi kiểm tra. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã chủ trì buổi kiểm tra.

Đoàn công tác kiểm tra tại các dự án Phong Điền III, TTC Phong Điền 2, Điền Hương, Điền Môn và TTC Phong Hòa. Nội dung tập trung vào hiện trạng triển khai, tình hình sử dụng đất, hiện trạng rừng, diện tích đã giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Làm rõ hiện trạng rừng, thủ tục và những điểm nghẽn

Tại buổi kiểm tra, các sở, ngành và địa phương báo cáo tình hình quản lý đất đai, hiện trạng khu vực dự án; đồng thời trao đổi về tiến độ triển khai, thủ tục đầu tư và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát đầy đủ từng dự án, làm rõ diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng và các thủ tục pháp lý liên quan. Việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, số liệu và kiểm tra thực tế, tạo cơ sở xác định chính xác từng khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Nâng hiệu quả sử dụng đất, hướng tới phát triển bền vững

Trên cơ sở rà soát, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu xác định cụ thể phương án xử lý đối với từng dự án; chủ động tháo gỡ những nội dung thuộc thẩm quyền và kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quản lý hiện trạng đất đai tại khu vực dự án, hoàn thiện hồ sơ, số liệu và đánh giá thực tế. Quá trình xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển năng lượng của thành phố.

Việc rà soát đồng bộ đất đai, rừng và thủ tục đầu tư không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các dự án mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, bảo đảm hài hòa giữa phát triển năng lượng, quản lý tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để Huế phát triển năng lượng theo hướng hiệu quả, có trách nhiệm và bền vững./.