Bắc Ninh: Khơi nguồn lực, phát huy thế mạnh địa phương

Chú trọng hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Một trong những chuyển biến rõ nét sau Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiều địa phương đã xác định đúng khâu đột phá, tập trung nguồn lực cho những công trình, dự án có khả năng tạo sức lan tỏa.

Một góc đô thị phường Yên Phong.

Tại xã Nam Dương, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đảng ủy xã xác định phát triển kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước, tạo nền tảng và mở rộng không gian phát triển. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn khoảng 83,6 tỷ đồng cho 22 dự án, tập trung vào giao thông kết nối, khu dân cư, giáo dục và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Hay như xã Tiên Lục, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành nghị quyết xây dựng Tiên Lục cơ bản đạt tiêu chí của phường giai đoạn 2025 - 2030 và trở thành phường sau năm 2030. Địa phương đặt mục tiêu phát triển thành đô thị công nghiệp, dịch vụ; đến năm 2030 hoàn thiện từ 90% trở lên hệ thống giao thông, chiếu sáng, cấp, thoát nước đô thị và hình thành 3 trung tâm dịch vụ thương mại. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để hiện thực hóa mục tiêu, Tiên Lục tập trung cao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực đầu tư các hạng mục, công trình. Kết quả nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Hưng được khởi công giữa tháng 9/2026. Dự án có quy mô gần 149 ha, tổng vốn đầu tư 2,2 nghìn tỷ đồng; đến nay đã giao đất đợt đầu khoảng 63 ha. Cùng với đó, hàng chục dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông, kênh mương, thiết chế văn hóa, giáo dục... đang được địa phương triển khai”.

Ở phường Yên Phong, mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị hiện đại cũng được cụ thể hóa bằng việc cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh 2; Khu công nghiệp Yên Phong II-C cùng các công trình như đường tỉnh 277, đường tỉnh 295... được tập trung cao thực hiện. Riêng quý III/2026, phường đã tổ chức khởi công 25 dự án.

Không chỉ dựa vào vốn đầu tư, nhiều địa phương đang phát huy nguồn lực từ Nhân dân. Phường Bố Hạ ban hành hai nghị quyết trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng và cứng hóa, mở rộng, chỉnh trang đường giao thông. Phường đăng ký cứng hóa, mở rộng 90 km đường theo Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố. Đáng chú ý, sau đợt ra quân cuối tháng 8, hơn 600 hộ đăng ký hiến hơn 21 nghìn m² đất để mở rộng, cứng hóa 13 km đường. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đồng thuận khi chủ trương đầu tư gắn trực tiếp với lợi ích của người dân.

Phát huy lợi thế đặc thù của từng địa phương

Nếu hạ tầng là nền tảng thì khai thác đúng tiềm năng, lợi thế là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong hướng phát triển của từng địa phương. Thực hiện nghị quyết đại hội, các xã, phường ngày càng chú trọng lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế để tập trung nguồn lực, thay vì phát triển dàn trải.

Nhờ người dân hiến đất, tuyến đê trên địa bàn tổ dân phố Liên Tân Xuân, phường Bố Hạ đã được triển khai cứng hóa.

Chẳng hạn, tại Nam Dương, với lợi thế về vùng cây ăn quả chất lượng cao, xã đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và liên kết sản xuất với tiêu thụ. Để tạo nền tảng cho vùng sản xuất, xã triển khai dự án Trạm bơm và hệ thống dẫn nước về vùng trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại thôn Đồng Quýt và các vùng lân cận, tổng mức đầu tư 25,8 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ các xã, phường trong Đảng bộ thành phố từng bước chủ động tạo sự gắn kết giữa mục tiêu của nghị quyết với việc khơi thông nguồn lực, giữa lợi thế với định hướng phát triển. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về lâu dài, Nam Dương định hướng phát triển chế biến, xây dựng sản phẩm đặc trưng và gắn nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Trong đó, chùa Am Vãi được xác định là điểm nhấn để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với cảnh quan thiên nhiên. Xã đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích và chuẩn bị đầu tư tuyến đường từ UBND xã lên chùa Am Vãi, tạo kết nối giữa di tích với vùng cây ăn quả, cảnh quan núi rừng và các sản phẩm đặc trưng.

Tương tự, mỗi xã, phường đều có cách khai thác thế mạnh riêng để tạo động lực phát triển. Đơn cử, là địa bàn trọng điểm công nghiệp, phường Nếnh sớm ban hành và triển khai các nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế đô thị, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khai thác tốt hơn lợi thế về công nghiệp, đô thị và dịch vụ, định hướng hình thành một trung tâm đô thị công nghiệp lớn của thành phố.

Trong khi đó, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng phường Việt Yên trở thành đô thị thông minh, hiện đại và giàu bản sắc, Đảng bộ phường tập trung vào những chương trình trọng tâm như phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng môi trường; phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao...

Có thể khẳng định, sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội, Đảng bộ các xã, phường trong Đảng bộ thành phố đã từng bước tạo được sự gắn kết giữa mục tiêu trong nghị quyết với nguồn lực, giữa lợi thế với hướng phát triển và giữa chủ trương của cấp ủy với sự đồng thuận của người dân. Đó là nền tảng quan trọng để từng địa phương tiếp tục đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống.