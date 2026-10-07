Cử tri mong Quốc hội giám sát việc xử lý các vấn đề dân sinh

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh tiếp thu kiến nghị của cử tri TPHCM ngày 3/10 vừa qua. Ảnh: H.Phúc

Mạnh tay xử lý “rác” trên không gian mạng

Tại các cuộc tiếp xúc, phần lớn cử tri TPHCM kiến nghị tăng cường công tác quản lý nội dung độc hại trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực. Muốn vậy, cử tri đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật để siết chặt các giải pháp phòng, chống lừa đảo trực tuyến và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Kiến nghị với Tổ ĐBQH số 3, cử tri Nguyễn Văn Bình và Trần Trọng Ánh (phường Tân Đông Hiệp) bày tỏ lo lắng khi tình trạng một số cá nhân, hội nhóm sử dụng ngôn từ tục tĩu, xúc phạm danh nhân, xuyên tạc lịch sử, văn hóa, thậm chí lợi dụng khác biệt vùng miền để kích động chia rẽ. Cử tri Bình còn đề nghị tăng cường quản lý, xử lý nghiêm vi phạm trên không gian mạng bằng luật riêng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng mạng trong phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung độc hại, tuân thủ luật pháp.

Đáng lo ngại, nhiều cử tri phản ánh lo lắng của phụ huynh, học sinh khi một số đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” cổ xúy lối sống bạo lực lan tràn trên các nền tảng mạng xã hội, như Youtube, Facebook, Tiktok, Threads. Trong khi đó, nhiều trẻ vị thành niên tiếp xúc quá mức với game bạo lực và mạng xã hội. Cử tri Ngô Thị Hiệu (65 tuổi, phường Long Trường) kiến nghị nghiên cứu giải pháp xác thực độ tuổi, kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội, trò chơi điện tử của trẻ em. Song song đó, tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, phát triển sân chơi và không gian thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Không chỉ chứa nhiều thông tin rác, xuyên tạc lịch sử, văn hóa, tình trạng lừa đảo qua mạng viễn thông ngày càng tinh vi cũng được cử tri TPHCM đặc biệt quan tâm, kiến nghị tại nhiều cuộc tiếp xúc. Các ý kiến đề nghị đẩy mạnh bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; nâng cao khả năng cảnh báo sớm và tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông cùng các nền tảng số.

Thông tin đến cử tri khu vực Bình Dương (gồm 7 phường, nay thuộc TPHCM), Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, các kiến nghị của cử tri liên quan đến tội phạm mạng và các lệch chuẩn trên không gian mạng sẽ được phân loại, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Những vụ việc cụ thể sẽ được chuyển cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết; các vấn đề thuộc chính sách chung được kiến nghị đến cơ quan Trung ương và thành phố. Riêng về vấn nạn lừa đảo trực tuyến hiện nay, Phó Giám đốc Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác, trực tiếp xác minh khi có nghi vấn, không cung cấp thông tin hay chuyển tiền theo yêu cầu đáng ngờ qua điện thoại. Về phía Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang trong thời gian tới.

Nhiều vướng mắc dân sinh còn “bỏ ngỏ”

Trong lĩnh vực đô thị, cử tri Nguyễn Việt Hùng (phường An Khánh) phản ánh tình trạng ngập tại các tuyến Xuân Thủy, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng,... chưa được giải quyết dứt điểm. Đã nhiều năm qua, đây là các “rốn ngập” do mưa lớn và triều cường kết hợp của TPHCM. Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe vẫn chưa giảm dù thành phố đã miễn phí xe buýt trên tất cả các tuyến. Dọc một số đường giao thông còn nhiều điểm xả rác khiến người dân phải tự vận động nhặt rác.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri Nguyễn Ngọc Linh (xã Ngãi Giao) kiến nghị với Đoàn ĐBQH TPHCM về việc sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCN) cho các hộ ở ấp Bình Ba của địa phương. Hiện nay, nhiều gia đình sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng chưa được cấp GCN do khu đất có nguồn gốc được giao cho tập đoàn cao su quản lý. Cử tri cũng đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng đất của tập đoàn, bàn giao khu dân cư đã ổn định để cấp giấy cho người đủ điều kiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, Tổ ĐBQH thành phố đã ghi nhận, tổng hợp ý kiến cử tri để chuyển cơ quan chức năng xem xét. Về vấn đề đất đai, tách thửa, ông Minh đề nghị, cấp có thẩm quyền của thành phố chủ động hoàn thiện quy định theo từng địa bàn, chuẩn hóa dữ liệu và giải quyết hồ sơ đủ điều kiện. Đồng thời, các Sở, ngành cần hoàn thiện tiêu chí, quy định kỹ thuật về chiếu sáng, vệ sinh môi trường trước tháng 12/2026 để kịp bố trí kinh phí năm sau. Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện đúng quy định; tăng đối thoại, hạn chế khiếu kiện kéo dài.

Tiếp xúc với cử tri TPHCM tại Đơn vị bầu cử số 12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đánh giá các kiến nghị của cử tri thành phố đã sát thực tế, liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết, như hạ tầng, giao thông, chống ngập, tiến độ công trình, cải cách hành chính, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Ông Mạnh nhận định ngay về các phản ánh của cử tri liên quan đến việc chậm hướng dẫn Luật Phát triển đô thị là xác đáng. Tuy nhiên, luật có thể áp dụng trực tiếp, không nhất thiết chờ đủ văn bản hướng dẫn. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị TPHCM chủ động trong vấn đề này; đồng thời, đánh giá cao HĐND thành phố vừa cụ thể hóa bằng 24 nghị quyết tại kỳ họp thứ năm vừa qua.

Về các vấn đề phân cấp cho xã, phường, đại biểu Lê Quang Mạnh yêu cầu TPHCM phải chỉ đạo thực hiện phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực hiện của từng địa phương. Với vấn đề SGK, thiếu hụt cục bộ do dự báo nhu cầu và điều phối chưa hợp lý. Chính phủ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, khắc phục và xây dựng cơ chế cung ứng ổn định cho những năm học tới.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, hiện nay Quốc hội tiếp tục xem xét hoàn thiện quy định về hình sự, tố tụng hình sự, an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tổng hợp kiến nghị, chuyển cơ quan chức năng, và giám sát việc giải quyết kiến nghị.