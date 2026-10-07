Khu đất đặt Trung tâm hành chính mới của Nghệ An với 2.000 người làm việc

Khu đất quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An﻿ có tổng diện tích 41,76 ha, nằm phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Trong đó, phần diện tích thuộc phường Vinh Lộc 33,58 ha, còn xã Đông Lộc 8,18 ha.

Phần lớn khu vực hiện vẫn là đất trống và đất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong khu vực quy hoạch hiện có một cụm dân cư nhỏ. Theo lãnh đạo UBND xã Đông Lộc, diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn là đất nông nghiệp thuộc xã Nghi Thạch cũ. Địa phương đánh giá đây là một trong những yếu tố thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Khoảng 200 ngôi mộ với gần 1,3 ha tại phường Vinh Lộc thuộc diện phải di dời.

Khu đất nằm dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò﻿, tuyến giao thông kết nối khu vực đô thị Vinh với Cửa Lò. Theo quy hoạch, việc bố trí trung tâm hành chính tại đây được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển không gian đô thị hai bên đại lộ.

Vị trí xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cách biển Cửa Lò khoảng 5 km.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được phê duyệt, khu Trung tâm hành chính tỉnh có mật độ xây dựng không quá 40%, công trình tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được xác định theo phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.

Theo định hướng, khu trung tâm hành chính mới sẽ bố trí nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng nhiều sở, ban, ngành. Quy hoạch dự kiến đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 2.130 người, hình thành một đầu mối hành chính tập trung.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

Hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và nhiều sở, ngành vẫn làm việc tại các trụ sở ở khu vực trung tâm TP Vinh (cũ). Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tập trung các cơ quan về một đầu mối, tạo điểm nhấn cho đại lộ Vinh - Cửa Lò và giảm áp lực khu vực lõi đô thị.