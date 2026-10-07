Người dân Hà Nội sắp có thêm hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại Tây Cổ Loa

Đại tá Phan Phú, Chủ tịch Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và bàn giao dự án sớm 6 tháng so với tiến độ.

Lễ khởi công diễn ra trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026). Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của Tổng công ty 319 được triển khai tại Đông Anh, sau dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ, dự kiến bàn giao cho khách hàng trong tháng 11/2026.

Dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa có tổng mức đầu tư 893,5 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 10.617m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 4.778m², mật độ xây dựng 45%. Công trình gồm 2 tòa nhà cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm, với 427 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.323 người. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2029. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ An Sinh, trong đó Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng đứng đầu liên danh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Phan Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.

Để bảo đảm dự án triển khai đúng mục tiêu đề ra, Tổng công ty 319 cam kết huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tổng công ty phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho khách hàng trước 6 tháng so với tiến độ quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp thi công chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm, gây lãng phí hoặc mất an toàn do nguyên nhân chủ quan.