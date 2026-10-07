Bát Xát chuẩn bị quỹ đất tái định cư cho các dự án trọng điểm

Căn nhà mới của gia đình bà Lý Thị Lan ở khu tái định cư số 1, thôn An Quang, xã Bát Xát.

Tại khu tái định cư số 1, thôn An Quang, xã Bát Xát, bà Lý Thị Lan đang hoàn thiện ngôi nhà mới. Nhà cũ của gia đình bà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bà Lan cho biết, nơi ở mới gần trung tâm, đường nhựa, đi lại thuận tiện, trẻ em đến trường gần hơn, có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Con trai bà được hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất ngay bên cạnh nên các thành viên trong gia đình thuận tiện chăm sóc, hỗ trợ nhau. Bà con làng xóm cùng chuyển về đây, tiếp tục sống gần gũi, đoàn kết khiến bà thêm yên tâm.

Nhiều hộ dân đã làm nhà, sinh sống ổn định tại Khu tái định cư số 1, thôn An Quang, xã Bát Xát.

Hiện Khu tái định cư số 1 đã giao 168 lô đất cho người dân, gắn với giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ tái định cư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và nâng cấp đường Kim Thành - Ngòi Phát.

Năm 2026, xã Bát Xát triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 29 công trình, dự án, liên quan đến hơn 1.800 hộ gia đình, cá nhân và 50 tổ chức. Các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn là: Cầu biên giới qua sông Hồng và hạ tầng kết nối; nâng cấp Tỉnh lộ 156; Trạm biến áp 220 kV Bát Xát; đường dọc sông Hồng kết nối Bản Vược - Y Tý.

Khu Công nghiệp Bản Qua có quy mô 76,39 ha đang được triển khai.

Địa phương cũng đang triển khai các dự án công nghiệp, logistics và hạ tầng cửa khẩu như Khu công nghiệp Bản Qua (quy mô 76,39 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng), Cảng cạn Kim Thành (diện tích 50 ha, tổng vốn trên 1.388 tỷ đồng).

Nhu cầu thu hồi đất lớn đòi hỏi địa phương phải chuẩn bị nhiều nơi ở tái định cư, kịp thời giải quyết nguyện vọng của các hộ phải di chuyển. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, xã đã rà soát quỹ đất, chuẩn bị phương án tái định cư. Trong tổng số gần 1.500 lô đất sẵn sàng giao cho người dân, ba khu tái định cư số 1, 2, 3 có gần 1.200 lô.

Các khu tái định cư đã có hạ tầng điện, đường, nhà văn hóa, thuận tiện tiếp cận trường học, trạm y tế. Vị trí gần tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương. Quỹ đất này phục vụ các dự án trên địa bàn và có thể đáp ứng nhu cầu tái định cư của khu vực lân cận như phường Lào Cai, xã Trịnh Tường.

Lãnh đạo xã Bát Xát đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân có đất phải thu hồi thực hiện dự án Khu công nghiệp Bản Qua.

Cùng với chuẩn bị đất ở, xã tổ chức đối thoại, giải đáp kiến nghị, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Với các hộ tự tìm nơi ở, địa phương hỗ trợ thủ tục đất đai; đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân bị thu hồi đất.