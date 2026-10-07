Đề xuất đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hơn 51.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa trình Thủ tướng phương án đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vốn 51.535 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo phương án đề xuất, dự án có chiều dài 136,2 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80 - 100 km/h. Điểm đầu tại Km0+00, giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch tại xã Đăk Hà.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 51.535,635 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị khoảng 36.765,295 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3.899,274 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 2.941,224 tỷ đồng; chi phí dự phòng 7.929,842 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách địa phương dự kiến bố trí khoảng 2.047 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Nhu cầu vốn dự kiến phân bổ trong năm 2026 khoảng 110 tỷ đồng và giai đoạn 2027 - 2030 khoảng 51.425,635 tỷ đồng.

Dự án dự kiến chia thành 2 dự án thành phần, gồm đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum với sơ bộ tổng mức đầu tư 47.636,361 tỷ đồng và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với kinh phí 2.047 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, dự án cần sử dụng khoảng 1.454,36 ha đất, trong đó có 405,42 ha rừng tự nhiên và 303,40 ha rừng trồng. Khoảng 896 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 878 hộ phải tái định cư.

Dự kiến, Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 11/2026; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật trong năm 2027, thực hiện giải phóng mặt bằng từ quý III/2027, khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có chỉ định thầu đối với tất cả các gói thầu thuộc dự án. Theo hồ sơ, hình thức này có thể rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu khoảng 6 - 12 tháng so với đấu thầu rộng rãi.