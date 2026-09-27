Quế Vân trổ tài với món ăn đơn giản mà hao cơm

Trước mỗi chuyến công tác hoặc khi có lịch trình công việc bận rộn, Quế Vân thường chuẩn bị trước một số món ăn có thể trữ lâu, tiện cho các con ăn khi mẹ vắng nhà. Trong đó có món cá nục kho khế, được nhiều người theo dõi tấm tắc khen ngon mắt, đặc biệt đưa cơm trong những ngày mưa gió, thời tiết se lạnh. Ngôi sao cho biết.

Với món cá nục kho thịt cực hợp cho những ngày mưa. Cá nục được Quế Vân chiên sơ trước khi kho, kết hợp với thịt ba chỉ béo ngậy cùng vị chua thanh từ khế, dứa, cay nồng từ tiêu và ớt tươi.

Phụ Nữ Mới cho hay, là mẹ của 3 cậu con trai, Quế Vân rất chăm chỉ vào bếp đổi món mỗi ngày cho các con.

Mâm cơm của Quế Vân nhìn đã thấy hấp dẫn với các món như sườn non sốt cà chua, salad thịt nguội rau rocket, tôm nõn rim mặn ngọt, canh bí xanh nấu tôm. Các món đều rất hao cơm.

Trước đó, Quế Vân khoe clip vào bếp: "Hôm nay em nấu cá basa kho tộ. Anh Ben ăn hẳn 2 bát cơm". Nàng Á hậu chuẩn bị nguyên liệu và ướp cá sẵn cho ngấm gia vị trước khi đem kho.

Cá kho tộ thơm lừng, rau luộc chấm mắm, trứng rán - một mâm cơm gia đình đậm chất Việt Nam không cầu kỳ nhưng đầy đủ hương vị và tình cảm của bà mẹ đơn thân dành cho các con.

"Hôm nay mẹ con cháu ăn thịt kho dừa các cô ơi". Các công đoạn đều được Quế Vân thực hiện rất cẩn thận, sạch sẽ và chỉn chu.

Trong lúc kho thịt, mỹ nhân 8x tranh thủ làm tóp mỡ để nấu các món ăn. Cô bày tỏ: "Không biết mọi người thế nào nhưng Vân thì rất thích nấu mỡ".

Thịt ba chỉ béo mềm quyện cùng miếng dừa non, kho đến khi sánh lại và dậy mùi thơm đậm đà, ăn kèm cơm trắng là “hao cơm” nhất.

Mâm cơm quê mộc mạc với rau cải luộc, dưa muối, nước mắm ớt và món chính là thịt kho dừa khiến không khí bữa ăn của 3 mẹ con thêm phần gắn kết.