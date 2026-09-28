Thêm 350 cử nhân Đại học Ngoại thương tốt nghiệp tại phân hiệu TP.HCM

Buổi lễ trang trọng, nhưng có lẽ những điều ở lại lâu nhất lại là những khoảnh khắc rất giàu cảm xúc: Tân cử nhân cùng nghiêng mình tri ân cha mẹ, thầy cô, Nhà trường và những người đã đồng hành; những cái ôm thật chặt, những bàn tay cùng nắm lấy nhau và giơ cao trong khán phòng; lời tuyên thệ trang nghiêm trước khi chính thức bước sang một hành trình mới.

Các tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Ngoại thương – rực rỡ một hành trình” cũng được kể bằng chính tâm sự của người trẻ, những ký ức thanh xuân và niềm tự hào về bản sắc Người Ngoại thương.

TS Nguyễn Bình Minh, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Phân hiệu báo cáo tổng kết quá trình học tập và rèn luyện của tân Tiến sĩ và tân Cử nhân

Tân Cử nhân thực hiện nghi thức rước cờ truyền thống và tuyên thệ

Khoảnh khắc Tân cử nhân và Thầy Cô cùng “tạo sóng” - con sóng của tuổi trẻ, của tình bạn, của niềm tự hào và khát vọng!

PGS, TS Đào Ngọc Tiến,Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và PGS, TS Vũ Thị Hiền, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trao tặng giấy khen cho các Tân Cử nhân tiêu biểu

Tân cử nhân Tống Lê Vân Khánh, Thủ khoa Chương trình Kinh tế đối ngoại (CLC) với GPA 4.00/4.00 được Hiệu trưởng trao Giấy khen và Huy chương trong niềm tự hào của phụ huynh

Giữa những khoảnh khắc ấy, một điểm nhấn đặc biệt là thông điệp “Sức mạnh của dòng chảy” được PGS, TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương gửi gắm tới các tân cử nhân trước khi các em bước sang một hành trình mới. Cô nói về dòng nước khi gặp vật cản.

"Có thể đổi hướng, len qua một khe nhỏ, có thể phải đi một con đường dài hơn, nhưng vẫn tiếp tục chảy. Bởi “sức mạnh của dòng chảy không nằm ở việc nó mạnh hơn mọi vật cản… mà ở chỗ nó không để vật cản quyết định rằng hành trình của mình phải dừng lại”, PGS, TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương gửi gắm tới các tân cử nhân

PGS, TS Phạm Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương gửi đến Tân cử nhân Phân hiệu thông điệp “Sức mạnh của dòng chảy” trong bài phát biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp

Đó cũng là lời dặn sâu sắc của Nhà trường khi những người trẻ chuẩn bị bước ra một không gian rộng lớn hơn: hãy giữ “một phương hướng đủ rõ để không lạc đường, một nội tâm đủ vững để không gục ngã, một sự mềm mại đủ lớn để biết thay đổi, và một sự tử tế đủ sâu”.

Điều đáng quý là lời dặn ấy gặp được sự sẵn sàng từ chính những tân cử nhân. Trong thông điệp của các thủ khoa là niềm tin để lựa chọn, bản lĩnh để đi đến cùng, tinh thần dấn thân, khả năng thích ứng và sự chủ động trước những điều chưa biết. Đó không chỉ là tâm thế của những sinh viên vừa hoàn thành chương trình đại học, mà còn là hành trang của những Người Ngoại thương sẵn sàng bước vào chặng đường mới.

Tân cử nhân trao nhau những cái ôm ấm áp trong buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp vì thế không chỉ là thời khắc trao một tấm bằng, mà còn là điểm giao giữa một hành trình đã hoàn thành và những hành trình đang mở ra.

Trước lúc các em rời giảng đường, Cô Hiệu trưởng vẫn nhắn rằng nếu có lúc mệt mỏi, hãy nhớ đến gia đình, bạn bè, thầy cô và đừng ngần ngại trở về với ngôi nhà Ngoại thương. Từ ngày 26/9, các em không còn là sinh viên, nhưng vẫn mang theo một tên gọi đầy tự hào: Người Ngoại thương. Và từ đây, “sức mạnh của dòng chảy” sẽ được tiếp nối bằng chính bản lĩnh, khát vọng và những hành trình mà các em lựa chọn.