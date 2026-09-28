Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á

Ngày 28/9, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại Lễ trao giải World Travel Awards 2026 vừa tổ chức tại Maldives, Vườn được vinh danh tại 2 hạng mục Vietnam's Leading Nature Destination 2026 (điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam) và Asia's Leading National Park 2026 (Vườn quốc gia hàng đầu châu Á).

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh 2 hạng mục tại Lễ trao giải World Travel Awards 2026 tổ chức tại Maldives. Ảnh: VQGPNKB.

World Travel Awards (WTA) là giải thưởng danh giá toàn cầu nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và điểm đến xuất sắc nhất trong các lĩnh vực lữ hành, du lịch và khách sạn. Đây được ví như "giải Oscar của ngành du lịch thế giới".

Danh hiệu điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam ghi nhận vị trí của Phong Nha - Kẻ Bàng trong nhóm những điểm đến thiên nhiên nổi bật của Việt Nam. Với danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á tiếp tục đưa tên tuổi Phong Nha - Kẻ Bàng đến với du khách quốc tế.

Đây là lần thứ hai Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh tại World Travel Awards. Qua đó, tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của điểm đến cũng như những giá trị nổi bật về thiên nhiên, cảnh quan và đa dạng sinh học. Cùng với đó đặt thêm một dấu mốc trong quá trình quảng bá hình ảnh của Vườn đến với những người đam mê du lịch thiên nhiên và du lịch trải nghiệm trên toàn thế giới.

Với danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á tiếp tục đưa tên tuổi Phong Nha - Kẻ Bàng đến với du khách quốc tế. Ảnh: VQGPNKB.

"Hai giải thưởng là niềm vinh dự lớn, là động lực cho hành trình bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thế giới. Bảo tồn sẽ luôn là nền tảng để Phong Nha – Kẻ Bàng phát triển du lịch bền vững và tiếp tục trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên hấp dẫn của thế giới. Chúng tôi mong muốn thông qua giải thưởng đưa Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu", ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chia sẻ.

Được biết, bên lề lễ trao giải, đoàn của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tài liệu và sản phẩm du lịch của Vườn và tỉnh Quảng Trị tới các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức du lịch quốc tế.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giới thiệu sản phẩm du lịch của Vườn tới các đại biểu, doanh nghiệp tham gia lễ trao giải. Ảnh: VQGPNKB.

Di sản thiên nhiên thế giới, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống núi đá vôi, hang động, sông ngầm và rừng tự nhiên có giá trị đặc biệt. Quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm đã tạo nên hệ thống cảnh quan và hang động nổi bật, trong đó có Phong Nha, Thiên Đường, hang Én và Sơn Đoòng.

Bên cạnh giá trị địa chất, địa mạo, khu vực còn có hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Những giá trị này tạo nền tảng để Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, khám phá và trải nghiệm, đồng thời đặt yêu cầu bảo tồn di sản và phát triển du lịch theo hướng bền vững.