Bác sĩ có thể đến tận giường khám miễn phí cho người dân

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, tập trung vào phương thức tổ chức, nội dung khám và bố trí nhân lực.

Một số địa phương trước đó phản ánh khó khăn khi tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ do chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức phù hợp.

Bộ Y tế cho biết các địa phương có thể tổ chức khám tại nhà hoặc thành lập đoàn khám lưu động trong những trường hợp cần thiết.

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án tổ chức, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và triển khai các đợt khám lưu động.

Bộ Y tế cho phép khám sức khỏe miễn phí tại nhà, lưu động.

Điểm khám có thể bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức và thực hiện khám vẫn phải bảo đảm đầy đủ điều kiện chuyên môn theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách và vận động người dân tham gia; đồng thời xây dựng phương án nhân lực, phân công rõ trách nhiệm trong từng khâu tổ chức.

Người thực hiện khám sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định.

Đối với các đợt khám tập trung hoặc lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp với quy mô, địa bàn và số lượng người được khám.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai chương trình.

Việc cho phép tổ chức khám tại nhà, khám lưu động được kỳ vọng giúp những người khó di chuyển, đặc biệt người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người bệnh nằm một chỗ, tiếp cận chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí mà không phải trực tiếp đến cơ sở y tế.