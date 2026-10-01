Diễn đàn “Nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật” của cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trao đổi, giao lưu trực tiếp, kết hợp trình chiếu video, câu hỏi trắc nghiệm và xử lý các tình huống sát với thực tiễn đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên. Nội dung tập trung làm rõ ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong tự giác rèn luyện, quản lý tư tưởng và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 tham gia diễn đàn.

Thông qua các tình huống, cán bộ, đoàn viên cùng trao đổi về những vấn đề như sử dụng điện thoại sai quy định, tham gia lô đề, cờ bạc, cá cược trên mạng, vay tín dụng đen; hành vi bạo lực, thiếu chuẩn mực trong quản lý, giáo dục bộ đội; sử dụng rượu, bia và nguy cơ mất an toàn giao thông trong thời gian nghỉ phép.

Các ý kiến tại diễn đàn khẳng định, mỗi cán bộ, đoàn viên cần coi việc chấp hành pháp luật, kỷ luật là trách nhiệm, danh dự và nhu cầu tự thân; đồng thời chủ động nhắc nhở, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Đặc biệt, thông điệp “Đã uống rượu, bia - tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông” được nhấn mạnh nhằm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, giữ gìn hình ảnh người quân nhân.

Diễn đàn cũng là dịp để tuổi trẻ Trường bắn Quốc gia khu vực 1 phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi những vấn đề thực tiễn, qua đó mỗi cán bộ, đoàn viên xác định rõ hơn trách nhiệm xây dựng môi trường quân sự lành mạnh, kỷ cương, nhân văn, đoàn kết góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện.