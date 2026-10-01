Nhiều nhà dân 'lọt thỏm' khi Quốc lộ 13 nâng cao cả mét

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, dọc Quốc lộ 13 đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình (thuộc phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa, TP.HCM), nhiều vị trí đang được tập trung thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối trong quá trình nâng cấp, mở rộng đường.

Đáng chú ý, sau khi nền đường được nâng cao, hàng loạt nhà dân, cửa hàng hai bên tuyến đường bỗng trở nên “lọt thỏm”. Có nơi mặt đường, miệng cống mới cao hơn nền nhà 1,5m.

Sự chênh lệch cao độ thể hiện rõ tại nhiều căn nhà dọc tuyến. Một quán cơm nằm sát Quốc lộ 13 trở nên thấp rõ rệt so với mặt đường. Nhìn từ bên ngoài, mái che và biển hiệu gần ngang với tầm nhìn của người đi trên phần đường mới được nâng nền. Chủ quán phải đóng cửa, thuê đội thi công đến nâng cấp nền nhà.

Một cửa hàng sửa đồ gia dụng “lọt thỏm” bên Quốc lộ 13, phần nền đường đang thi công cao hơn rõ rệt. Đất đá được đắp sát phía trước nhà, tạo thành một khoảng chênh cao lớn giữa không gian bên trong và tuyến đường bên ngoài.

Để duy trì lối ra vào trong thời gian công trình thi công, một số hộ phải đắp đất, kê gạch, dùng ván hoặc tấm sắt tạo thành cầu tạm nối từ nhà ra đường.

Việc nền đường thay đổi cao độ cũng khiến sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân bị ảnh hưởng.Tại một cửa hàng sửa xe, khoảng chênh cao khiến việc đưa xe từ trong cửa hàng ra đường trở nên khó khăn hơn, người dân phải chạy qua đoạn nền đá dốc và gồ ghề.

Việc ra vào nhà trở thành bất tiện thường ngày. Xe máy phải vượt qua những đoạn dốc tạm được tạo bằng đá, gạch hoặc bê tông, trong khi ô tô cần khoảng dốc dài hơn để tránh chạm gầm.

Các hố ga, cống thoát nước mới được xây dựng ở độ cao lớn hơn nền của một số căn nhà hiện hữu, có nơi cao hơn cả mét.

Ông Tuấn, người sống dọc Quốc lộ 13 cho biết, không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, việc thi công còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhiều hộ dân sống lâu năm tại đây. Gia đình ông phải thu hẹp không gian phía trước, làm lại lối lên xuống để thích nghi với mặt bằng mới.

Với những hộ kinh doanh mặt tiền, độ cao mới không chỉ đặt ra bài toán đi lại mà còn buộc họ tính toán phương án cải tạo nền, bậc lên xuống và mặt tiền sau khi công trình hoàn thành.

Bên cạnh những đoạn đang được đẩy nhanh thi công, dọc Quốc lộ 13 vẫn còn một số vị trí chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng gây cản trở giao thông, ùn tắc vào giờ cao điểm.

Quốc lộ 13 là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM. Việc mở rộng tuyến được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông trên cửa ngõ phía bắc thành phố.

Trong thời gian công trình tiếp tục triển khai, hàng loạt hộ dân hai bên đường sẽ phải thích nghi với mặt bằng mới, đồng thời tính toán phương án cải tạo nhà cửa và lối ra vào sau khi cao độ tuyến đường được hoàn thiện.

Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong dài khoảng 13km, được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Dự án do Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (thuộc Tập đoàn Becamex) làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2022, tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức BOT. Theo Tập đoàn Becamex, việc nâng nền Quốc lộ 13 là giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục tình trạng ngập, lún cục bộ và bảo đảm an toàn giao thông. Kết quả khảo sát cho thấy có thời điểm mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu trung bình khoảng 0,6m. Phương án thiết kế đã được tính toán theo hướng hạn chế tối đa mức nâng nền nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thoát nước và kỹ thuật. Becamex thừa nhận việc nâng nền làm thay đổi cao độ tại một số vị trí tiếp giáp nhà dân, ảnh hưởng lối ra vào. Doanh nghiệp đang đã làm việc trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương để đưa ra giải pháp kỹ thuật và phương án hỗ trợ phù hợp từng trường hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân.