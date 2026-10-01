Cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn chảy ven Kinh thành Huế, nối đường Phạm Thị Liên với đường Lê Duẩn. Đây vốn là tuyến giao thông﻿ huyết mạch kết nối hai phường Kim Long và Phú Xuân, nhưng bị gián đoạn kéo dài do dự án xây cầu và đường dẫn mới vướng giải phóng mặt bằng.

Công trình thuộc gói thầu số 37 của Dự án﻿ Phát triển các đô thị loại II (Green City Huế), với hạng mục cầu bê tông cốt thép dài khoảng 40 m, rộng 6,5 m và đường dẫn mở rộng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Phần kết cấu chính của cầu Vạn Xuân đã hoàn thành, bao gồm mặt cầu, lan can và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ảnh chụp thời điểm chưa thông xe.

Tuyến dẫn đầu cầu phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thiện và kết nối﻿ đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu của phường Kim Long.

Đầu cầu phía đường Lê Duẩn từng là điểm nghẽn của dự án do vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài.

Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến công trình không thể khai thác đồng bộ giữa hai phường dù phần cầu đã hoàn thành﻿ từ trước. Ảnh chụp thời điểm chưa thông xe.

Đến nay, sau nhiều nỗ lực tháo gỡ, các hộ dân sinh sống phía nam đầu cầu thuộc phường Phú Xuân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng﻿. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công cuốn chiếu các hạng mục còn lại.

Khu vực đường dẫn ra phía đường Lê Duẩn hiện được thông tuyến nhưng chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế. Các đơn vị thi công﻿ hiện đẩy nhanh xử lý mặt bằng, thi công phần đường còn lại để hoàn thiện đồng bộ công trình, gồm đường chính, đường gom, bãi đỗ xe.

Theo phương án điều chỉnh dự án, khu vực đầu cầu phía nam giao với đường Lê Duẩn và đường sắt Bắc - Nam được bổ sung các đường gom và bãi đỗ xe.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành﻿ toàn bộ cầu Vạn Xuân và các hạng mục liên quan trước ngày 30/10, đưa công trình vào khai thác đồng bộ phục vụ người dân.