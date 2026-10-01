Quỹ cứu trợ tỉnh đồng hành cùng người dân vùng thiên tai

Tại xóm Nà Niển, xã Bạch Đằng, cầu treo Hoằng Rài trở thành tuyến giao thông quan trọng, kết nối việc đi lại của người dân sau những ngày bị lũ dữ chia cắt. Cầu có chiều dài nhịp 60 m, rộng 2,2 m; tuyến đường bê tông 2 đầu cầu có tổng chiều dài 240 m. Công trình có tổng mức đầu tư trên 3,4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh. Sau gần 9 tháng thi công, đầu tháng 9/2026, công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong xóm và các khu vực lân cận.

Trước đó, trong năm 2025, do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là sức tàn phá của bão số 10 và số 11, cầu Hoằng Rài cũ bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Giao thông qua khu vực Khuổi Lầy, xóm Nà Niển bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt và an toàn của người dân. Trưởng xóm Nà Niển Đặng Văn Luân cho biết: Từ khi có cầu mới, việc đi lại của người dân thuận lợi và an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ. Học sinh đến trường, người dân vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất không phải đi đường vòng hoặc phụ thuộc vào những tuyến đường tạm như trước. Cầu Hoằng Rài mới không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tại xã Minh Khai, sau những trận mưa lũ do bão số 10 và số 11 gây ra trong năm 2025, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt trên địa bàn bị hư hỏng nghiêm trọng. Nước lũ cuốn trôi nhiều hạng mục, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tổng thiệt hại ước tính hơn 17 tỷ đồng. Trước thực tế đó, đầu năm 2026, Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ xã hơn 10,7 tỷ đồng xây mới 3 cây cầu: Pác Cung, Nà Sèn, Vài Loằn; khắc phục, mở mới tuyến đường nông thôn Pác Cung - Nà Phường.

Khánh thành cầu Hoằng Rài, xóm Nà Niển, xã Bạch Đằng.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai Nông Long Giang khẳng định: Những công trình được đầu tư từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và tạo điều kiện để người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2026, nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 115 công trình dân sinh bị thiệt hại do bão số 10, 11 gây ra trong năm 2025 tại 36 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí hơn 119,4 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, giám sát, các công trình được triển khai bảo đảm tiến độ, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Đến nay, 100% công trình hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và phục vụ đời sống của người dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang, nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh phát huy hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là đối với những công trình dân sinh cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Công tác phân bổ nguồn kinh phí được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, ưu tiên những địa bàn chịu thiệt hại nặng và những công trình có tính cấp thiết cao.

Việc giao UBND các xã, phường làm chủ đầu tư tạo điều kiện để các địa phương chủ động tổ chức triển khai, bám sát nhu cầu thực tế và đặc điểm của từng địa bàn. Qua đó nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng trọng tâm, tập trung cho các công trình thiết yếu , góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ và phát huy vai trò của Quỹ cứu trợ tỉnh.

Từ những cây cầu, tuyến đường được kịp thời khôi phục, xây mới đến hệ thống kênh mương, tuyến kè, công trình thủy lợi và nước sinh hoạt được đầu tư , nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh đã được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, trực tiếp phục vụ đời sống người dân ở các vùng khó khăn. Những công trình này góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững.