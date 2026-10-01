TPHCM: Nha học đường theo mô hình Trường – Trạm, phủ tới 68 trạm y tế

"Bước sang tuần tới, chúng tôi sẽ ấn hành Cẩm nang Hướng dẫn triển khai chăm sóc răng miệng học đường theo mô hình Trường - Trạm. Cẩm nang sẽ được chuyển tới 68 trạm y tế trên địa bàn TPHCM. Song song đó là các chương trình tập huấn, hướng dẫn đính kèm, cho tới khi phía trạm y tế thực hành nhuần nhuyễn".

Đây là chia sẻ của TS.BS.CKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM, với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Theo BS. Chánh, việc xây dựng và ấn hành cẩm nang là một nét mới trong chương trình Nha học đường tại TPHCM, trong bối cảnh bệnh viện được chính quyền Thành phố đặt hàng tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh, cùng với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hoạt động chăm sóc răng miệng học sinh không chỉ dừng ở trường học, mà có sự kết nối với trạm y tế. Qua đó, trạm y tế trở thành một mắt xích trong việc chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ sức khỏe răng miệng cho học sinh trên địa bàn.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cùng lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế tham quan mô hình Nha học đường theo mô hình Trường - Trạm. Ảnh: Ngân Phạm.

Theo BS. Chánh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM sẽ không chỉ chuyển giao cẩm nang mà còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn để các trạm y tế có thể thực hành thành thạo. Trong quá trình triển khai, bệnh viện tiếp tục giám sát và hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế.

Trước khi triển khai rộng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM đã thực hiện chương trình Nha học đường theo mô hình Trường – Trạm tại 4 trạm y tế gồm Bình Tiên, Phú Lâm, Chợ Quán và Chợ Lớn.

BS. Chánh cho biết, đến nay các trạm y tế này đã khá nhuần nhuyễn trong thực hành mô hình chăm sóc răng miệng học sinh gắn với trạm y tế.

Đây cũng là cơ sở thực tiễn để bệnh viện đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nội dung cẩm nang trước khi triển khai rộng hơn trên địa bàn TPHCM.

Một thuận lợi khác, theo BS. Chánh, là các trạm y tế tại TPHCM hiện có thể chủ động mua thuốc phục vụ chương trình nha học đường. Điều này tạo thêm điều kiện để mô hình được triển khai phù hợp với thực tế hoạt động của tuyến y tế cơ sở.

Ngoài kinh nghiệm thực hiện tại TPHCM, cẩm nang còn được bệnh viện đúc kết từ thực tiễn triển khai mô hình tại nhiều địa phương khu vực phía Nam.

Mô hình Trường – Trạm cũng đã được Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM triển khai tại một số địa phương phía Nam.

Tháng 7/2026, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh viện tổ chức lễ triển khai Chương trình Nha học đường theo mô hình Trường – Trạm tại Cà Mau.

Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM trong xây dựng và triển khai mô hình Trường – Trạm, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đến học sinh ngay tại trường học thông qua sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM được Bộ Y tế phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến khu vực phía Nam, đồng thời thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, trong đó có chương trình Nha học đường.

Với việc cẩm nang chăm sóc răng miệng học đường theo mô hình Trường – Trạm được đưa tới 68 trạm y tế tại TPHCM, chương trình đang được đặt vào một cách tiếp cận mới: Đưa chuyên môn nha khoa đến gần hơn với nhà trường, đồng thời phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em.

Đây cũng sẽ là nền tảng để các trạm y tế từng bước thực hành mô hình một cách thống nhất, với sự đồng hành về chuyên môn của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM.