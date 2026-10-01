VKSND tối cao phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 1870/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Kế hoạch).

Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt số 13/2026/QH16 (viết gọn là Luật) được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với mục đích nhằm xác định cụ thể nhiệm vụ, kết quả, thời hạn, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố (UBND cấp tỉnh) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phát huy vai trò của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật.

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm Luật được thi hành đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước từ ngày 1/7/2027.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn, xử lý hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Bộ đội Hóa học tiến hành tiêu độc cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khu vực nhiễm phóng xạ trong diễn tập. (Ảnh minh hoạ: QĐND)

Về nội dung triển khai, Kế hoạch nêu: Trong Quý II/2027, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật đến các bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan và UBND cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến.

Trên cơ sở kết quả triển khai thi hành Luật của Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật trong bộ, ngành mình bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

UBND cấp tỉnh tổ chức quán triệt nội dung, triển khai thi hành Luật đến các cán bộ có liên quan, các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý, để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật; gửi kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao phối hợp.

UBND cấp tỉnh tổ chức rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, UBND cùng cấp ban hành. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Quý I/2027.

Trước ngày 1/7/2027, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, phát hành tài liệu phục vụ cho công tác truyền thông, phổ biến về Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật trong Quý III, IV/2027 và các năm tiếp theo.

Năm 2027 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Năm 2027 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Về trách nhiệm thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân công trong Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.