Hơn 200 cán bộ, đảng viên Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hải Duyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Ngày 1/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026. Tham dự lớp học có hơn 200 cán bộ, đảng viên các cơ quan trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hải Duyên nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở.

Hơn 200 cán bộ, đảng viên các cơ quan trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng

Theo đồng chí Lê Thị Hải Duyên, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hoạt động trong những lĩnh vực có tính đặc thù, đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng được thực hiện ngày càng chính xác, chặt chẽ, nền nếp, thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng ở cơ sở vẫn còn những vấn đề cần thống nhất về nhận thức và phương pháp thực hiện. Trong đó, có việc xây dựng nghị quyết, chương trình công tác; tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hải Duyên nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho rằng, việc tổ chức tập huấn không chỉ nhằm bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất về nhận thức, quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên đề nghị các đại biểu học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi, liên hệ sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề còn khó, còn vướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu không chỉ nghe và ghi chép mà cần chủ động nêu những tình huống cụ thể để cùng trao đổi, qua đó có thể vận dụng ngay kiến thức, nghiệp vụ vào công việc.

Các đại biểu dự lớp tập huấn xây dựng Đảng và theo dõi phát biểu của Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hải Duyên

Đối với báo cáo viên, đồng chí Lê Thị Hải Duyên đề nghị tập trung truyền đạt những vấn đề cốt lõi, mới, khó và gắn trực tiếp với thực tiễn cơ sở; kết hợp giữa quy định, hướng dẫn với phương pháp xử lý công việc và các tình huống cụ thể.

Các chuyên đề gồm: công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, một số nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Hữu Khánh trình bày chuyên đề công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới

Thông qua lớp tập huấn, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh kỳ vọng những nội dung được trao đổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi các chuyên đề tại Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng