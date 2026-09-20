Pu Nhi mùa lúa xanh

ĐBP - Những thửa ruộng bậc thang nối nhau men theo sườn núi, từng lớp lúa xanh ngắt trải dài trong nắng tạo nên bức tranh tươi non, giàu sức sống nơi vùng cao.

Những điểm tiểu cảnh phục vụ du khách chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh ruộng bậc thang.

Ruộng bậc thang Pu Nhi thuộc bản Phù Lồng, xã Pu Nhi, cách trung tâm phường Điện Biên Phủ khoảng 20km. Những thửa ruộng xếp tầng, uốn lượn theo sườn núi tạo nên cảnh quan đặc sắc của vùng cao. Con đường quanh co dẫn vào khu sản xuất. Qua mỗi đoạn dốc, khúc cua, những lớp ruộng xanh mướt lại hiện ra, khi nép dưới chân núi, lúc trải dài theo triền đồi.

Từ trên cao nhìn xuống, từng mảng xanh non trải rộng trên sườn núi, đón nắng và gió giữa đại ngàn.

Chưa đến mùa lúa chín, song vào những ngày cuối tuần, Pu Nhi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh, những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá, lưu giữ những khoảnh khắc bình yên nơi vùng cao Tây Bắc. Người mang theo máy ảnh, người sử dụng điện thoại, mỗi người tìm cho mình một góc riêng để ghi lại mùa lúa xanh. Nhiều người chọn góc rộng, lấy trọn những thửa ruộng bậc thang; cũng có người tìm những khoảnh khắc người dân đi làm đồng, thăm lúa làm điểm nhấn cho khuôn hình.

Điều thú vị khi nói về ruộng bậc thang Pu Nhi còn ở cách người dân tạo dựng những góc nhỏ quanh nhà. Những lán nhỏ được dựng làm tiểu cảnh, những chiếc ghế gỗ đơn sơ đặt ở vị trí có thể ngắm toàn cảnh ruộng, những bắp ngô vàng óng được dùng để trang trí cửa nhà, những chiếc gùi chứa đầy hoa dại… Mộc mạc, không cầu kỳ hòa vào cảnh quan tự nhiên của bản làng. Màu vàng của ngô, màu gỗ của những ngôi nhà và màu xanh của lúa tạo nên những khuôn hình tương phản đẹp mắt, gần gũi và chân thực.

Nếu mùa lúa chín là những triền núi vàng óng thì mùa lúa xanh lại mang đến cảm giác tươi mới, trong trẻo và nhẹ nhàng. Sắc xanh của lúa hòa cùng mây trời và núi rừng tạo nên khung cảnh yên bình, khoáng đạt giữa vùng cao Tây Bắc.

Thông thường, đầu tháng 10, lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng. Trước thời điểm ấy, du khách có thể trải nghiệm một Pu Nhi rất khác. Đi giữa những thửa ruộng xanh, tận hưởng sự trong trẻo, thoáng đãng của đất trời, tìm những góc ảnh đẹp và hòa mình vào nhịp sống bình dị nơi núi rừng.

Thiếu nữ dân tộc Mông nổi bật với trang phục truyền thống giữa ruộng lúa xanh mướt.

Mỗi góc đều là những khung cảnh đẹp.

Dịp cuối tuần, ruộng bậc thang Pu Nhi trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên.