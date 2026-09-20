Họa sĩ Trung Quốc chi 3 tỷ mở tiệm bánh sau chuyến du lịch Việt Nam

Một ngày tháng 9 Hà Nội mưa tầm tã, nhiều tuyến phố ngập úng, tiệm bánh ngọt trên phố Trung Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) của ông Hai Gang-xu (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc) vẫn mở cửa từ sớm.

Bên trong không gian thơm mùi bơ, bánh nướng, ông Hai tự tay kiểm tra một lượt các loại bánh mới ra lò, được xếp vào tủ trưng bày. Khi mọi thứ hòm hòm, ông "trốn" lên khu vực tầng 2, nơi một phần không gian để khách ngồi ăn tại chỗ, một phần là nơi ông ngồi vẽ tranh, tô quạt. Trên tường, nhiều tác phẩm của ông được treo ngay ngắn, thu hút sự thích thú của nhiều vị khách.

Nói với Tri Thức - Znews, ông chủ tiệm bánh cho biết đây cũng là một trong những góc riêng yêu thích của ông trong tiệm.

"Trước khi bán bánh tại Việt Nam, tôi có hơn 20 năm dạy vẽ ở Trung Quốc. Hiện, tôi cố gắng song hành cả hai sở thích này", ông chia sẻ.

Ông Hai Gang-xu quyết định khởi nghiệp ở Việt Nam sau một lần đến du lịch. Ảnh: Ánh Hoàng.

Chưa từng nghĩ sẽ kinh doanh ở Việt Nam

Sinh ra tại tỉnh Sơn Đông, từ nhỏ, ông Hai Gang-xu đã thích vẽ, luôn sáng tạo lên mọi tờ giấy có thể tìm được rồi treo lên tường. Lên cấp 3 rồi đại học, ông duy trì đam mê khi quyết tâm theo học ngành mỹ thuật.

Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng mỹ thuật dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật. Trong khoảng thời gian này, ông cũng từng có một năm đứng lớp dạy các kiến thức cơ bản cho sinh viên tại Học viện Nghệ thuật Sơn Đông trước khi quay trở lại tập trung cho công việc luyện thi.

Ông Hai Gang-xu từng có nhiều năm dạy hội họa ở Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau thời gian dài tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, ông Hai tự đứng ra mở một trường đào tạo mỹ thuật riêng vào mùa đông năm 2015. Cơ sở duy trì quy mô khoảng 300-400 học sinh với hơn 10 giáo viên giảng dạy. Suốt 6 năm, công việc kinh doanh và giảng dạy diễn ra khá thuận lợi.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến các lớp học tập trung buộc phải tạm dừng. Do đặc thù môn mỹ thuật rất khó chuyển sang dạy trực tuyến, ông cố gồng gánh duy trì cơ sở trong 2 năm nhưng cuối cùng đành đóng cửa trường vào năm 2022.

Giữa những khoảng lặng của dịch bệnh, ông dành thời gian đến Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa học chuyên sâu về tranh thủy mặc, tiếp tục theo chương trình thạc sĩ tại Viện Hội họa Quốc gia Trung Quốc hay đến sáng tác, bán tranh ở "làng họa sĩ" tại ngoại thành Bắc Kinh.

"Nhờ tiền tích góp được trong thời gian mở trung tâm, tôi có thể theo đuổi thêm về hội họa thay vì áp lực vội vã tìm công việc mới", ông cho hay.

Sau khi đóng cửa trung tâm, ông dành thời gian trau dồi thêm kiến thức và sáng tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Biến cố xảy đến vào tháng 9/2025, cựu giám đốc trường mỹ thuật gác lại mọi thứ ở Bắc Kinh để về quê chăm sóc bố bệnh nặng cho đến khi ông qua đời. Sau khi lo xong hậu sự cho cha, ông rơi vào trạng thái mông lung, mất định hướng.

Thấy ông buồn bã, em trai khuyên ông ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa. Tháng 11/2025, họa sĩ Trung Quốc quyết định đến Việt Nam, khởi đầu cho một hành trình hoàn toàn mới mẻ mà chính ông cũng chưa từng định trước.

"Ban đầu tôi chỉ định đến du lịch để thay đổi không khí, chưa từng nghĩ sẽ có ngày kinh doanh ở Việt Nam", ông chia sẻ.

Mê văn hóa nhậu của người Việt

Đến Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên của ông Hai là Bắc Ninh để thăm một người bạn. Vị khách Trung Quốc nhanh chóng bất ngờ bởi thời tiết khi đó rất dễ chịu, khác hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt ở quê hương ông.

Trong 2 tháng đầu tiên, ông thường xuyên di chuyển giữa Bắc Ninh và Hà Nội để trải nghiệm cảnh quan, văn hóa cũng như ẩm thực địa phương. Ông đặc biệt yêu thích không khí tại phố đường tàu Hà Nội. Trong ẩm thực, ông cũng dành tình cảm đặc biệt cho món phở Việt Nam khi ăn kèm với những chiếc quẩy giòn tan - điều rất khác biệt so với loại quẩy mềm và dai ở quê nhà ông.

Trong tiệm bánh treo nhiều tranh ông chủ tự vẽ. Ảnh: Ánh Hoàng.

Ngoảnh nhìn lại hơn 40 năm sống tại Trung Quốc, vị họa sĩ nhận ra bản thân từng có nhiều năm trải qua nhịp sống quá hối hả, đặc biệt trong thời kỳ mở trung tâm. Mỗi ngày ông chỉ xoay quanh công việc và ăn uống mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Khi đến Việt Nam, nhịp sống thong thả, biết cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống của người dân địa phương đã mang lại cho tôi cảm giác được thư giãn, 'chữa lành' hoàn toàn", ông nói.

Bên cạnh đó, ông để ý nhiều người Việt khá thích các loại bánh ngọt, bánh mì. Một ý tưởng lóe lên trong đầu người có 6 năm kinh doanh: "Nếu thích nhịp sống ở Việt Nam, sao mình không thử kinh doanh tại đây luôn, dù sao bản thân cũng đang cần một hướng đi mới".

Theo ông Hai, thị trường bánh ngọt ở Hà Nội vẫn còn nhiều tiềm năng, người tiêu dùng rất cởi mở. Sẵn có người bạn kinh doanh trước một tiệm bánh ở Bắc Ninh, ông quyết định hợp tác mở thêm chi nhánh, đảm nhận quản lý tiệm ở Hà Nội.

Tuy nhiên, hành trình tạo dựng cơ ngơi nơi đất khách đặt ra không ít thử thách. Ngoài việc đi học thêm về bánh, khó khăn lớn nhất của ông là rào cản ngôn ngữ.

Khi thi công quán, ông từng phải thuê thợ người Trung Quốc vì bất đồng ngôn ngữ với thợ địa phương, nhưng đội ngũ này lại chưa hiểu rõ thói quen và thị hiếu của người Việt. Do đó, ông phải mất tới 6 tháng kiên trì sửa sang, chỉnh sửa từng chi tiết cho đến khi căn bếp và toàn bộ không gian hoàn toàn ưng ý mới chính thức mở cửa. Tổng chi phí đầu tư của ông rơi vào khoảng 3 tỷ đồng.

Hàng ngày ông vừa dành thời gian làm bánh, vừa vẽ tranh, giao lưu với khách đến tiệm. Ảnh: Ánh Hoàng.

Điểm đặc biệt thu hút thực khách khi bước chân vào tiệm bánh là những bức tranh chủ quán tự vẽ treo trên tường. Ông cũng giới thiệu loại bánh kem có tên "lucky" (may mắn), với tạo hình gần giống một loại bánh nổi tiếng Trung Quốc, mô phỏng chiếc tay nải gói quà truyền thống - tượng trưng cho việc gói ghém tâm tư, tình cảm cùng lời chúc may mắn tới người nhận.

Nhận thấy người Việt Nam rất ưa chuộng hoa sen, chủ quán cũng tận dụng năng khiếu hội họa vốn có để tự tay vẽ những đóa hoa sen tinh tế lên mặt bánh kem theo yêu cầu của khách.

Dù gặp hạn chế về vốn tiếng Việt và chỉ mới giao tiếp được một số câu cơ bản, ông chủ người Trung Quốc lại rất thích giao lưu, trò chuyện và tương tác với thực khách. Mỗi lần thấy khách hàng hào hứng ngắm nhìn những bức tranh trong quán hay mỉm cười gật gù khen ngợi món bánh do chính tay mình làm, ông lại cao hứng khoe với nhân viên hay hào phóng tặng thêm khách để cảm ơn.

Sắp tới, ông chủ tiệm bánh dự định quay lại Trung Quốc học thêm về bánh, giới thiệu các sản phẩm mới cho tiệm. Ông cũng vẫn duy trì sở thích dành cho hội họa, lên kế hoạch mở workshop vẽ tranh cho khách hàng quan tâm.

"Hơn nửa năm ở Việt Nam, tôi đã bắt đầu quen với nhịp sống, biết thêm nhiều văn hóa Việt. Những niềm vui bình dị mỗi ngày, như ăn được một món ngon hay lời khen của khách, cũng đủ để tôi có thêm động lực để gắn bó và sáng tạo trên mảnh đất này", ông bày tỏ.

Ánh Hoàng