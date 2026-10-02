Khởi tranh Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Tình huống tấn công của các cầu thủ Tsunami Dreamers (Áo đen) trong trận đấu gặp The Baller Club tại Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026.

SBC 2026 quy tụ 10 câu lạc bộ hàng đầu của phong trào bóng rổ khu vực phía Nam, gồm 4 đội có thành tích tốt tại SBC 2025 là Tsunami Dreamers, IN’N’OUT, The Baller Club và Next Level Hyperhall; cùng 6 đội vượt qua vòng Play-in gồm Gò Vấp United, Pick N Roll, Elite Hoopers, Thái Sơn Nam, Skyhawk Basketball và Dolphin JR By Humble.

Theo kết quả bốc thăm, các đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Tsunami Dreamers, Next Level Hyperhall, Pick N Roll, Gò Vấp United và Elite Hoopers. Bảng B gồm IN’N’OUT, The Baller Club, Dolphin JR By Humble, Thái Sơn Nam và Skyhawk Basketball.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Tsunami Dreamers và The Baller Club (Áo vàng) tại Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng tứ kết. Các đội tiếp tục tranh tài theo thể thức loại trực tiếp để cạnh tranh chức vô địch SBC 2026, đồng thời xác định 4 suất cuối cùng tham dự Vòng Chung kết Tổng VBC 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Giải đấu năm nay có một số điều chỉnh về chuyên môn. Các đội vượt qua vòng Play-in được phép thay thế vận động viên không giới hạn trước khi bước vào vòng chính. Số lượng vận động viên U19 bắt buộc đăng ký trong mỗi đội tăng từ 2 lên 3 người, nhằm tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Mỗi đội được đăng ký tối đa 2 vận động viên nước ngoài và 2 vận động viên gốc Việt Nam, đồng thời chỉ được sử dụng tối đa 1 vận động viên nước ngoài trên sân tại cùng một thời điểm.

Trong ngày đầu khởi tranh, Pick N Roll vượt qua Gò Vấp United 80-64, Thái Sơn Nam thắng Dolphin JR By Humble 92-58. Đáng chú ý, The Baller Club đánh bại đương kim vô địch Tsunami Dreamers với tỷ số 82-60.

Tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Tsunami Dreamers và The Baller Club (Áo vàng) tại Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026.

Mùa giải VBC 2026 được xây dựng với cảm hứng từ ba yếu tố Đất – Nước – Lửa. Sau chặng Hà Nội với biểu tượng Đất và chặng Đà Nẵng với biểu tượng Nước, SBC 2026 tại TP Hồ Chí Minh tiếp nối bằng hình tượng Lửa, gắn với nhịp sống sôi động, cởi mở của Thành phố. Giải đấu mang thông điệp “Awaken the Flame within” (Đánh thức ngọn lửa bên trong).

SBC 2026 diễn ra từ ngày 2-11/10 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Đây là mùa giải thứ tư của hệ thống VBC, do Công ty Cổ phần New Sports phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức, hướng tới xây dựng sân chơi thi đấu bài bản cho các đội bóng phong trào, bán chuyên; đồng thời kết nối cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ Việt Nam.