Tuyển Thái Lan chính thức trả giá đắt khi FIFA công bố trừ điểm

Thái Lan bước vào lượt trận cuối với tâm thế khá thoải mái. Sau hai chiến thắng trước Pakistan và tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Anthony Hudson đã chắc chắn đứng đầu bảng B, đồng nghĩa tấm vé vào chung kết nằm trong tay.

Chính vì vậy, Thái Lan quyết định xoay tua mạnh đội hình khi đối đầu Philippines. Nhiều trụ cột được nghỉ ngơi để hướng tới trận chung kết với Indonesia, trong đó Chanathip Songkrasin chỉ xuất hiện từ phút 79.

Tuyển Thái Lan bị trừ điểm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA sau thất bại trước Philippines, dù vẫn vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, việc không sử dụng lực lượng mạnh nhất đã khiến Thái Lan phải trả giá đắt. Philippines hai lần vượt lên dẫn trước và dù Thái Lan có bàn gỡ 1-1, đội bóng xứ chùa vàng cuối cùng vẫn nhận thất bại 1-2. Đây là trận thua đầu tiên của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Điều đáng nói là thất bại ấy không chỉ khiến Thái Lan mất đi cảm giác bất bại trong giải đấu mà còn tác động trực tiếp đến điểm số FIFA. Theo thông báo của FIFA, Thái Lan bị trừ 6,57 điểm, từ đó còn 1.252,27 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nguyên nhân nằm ở việc Philippines có thứ hạng thấp hơn Thái Lan khá xa, nên thất bại trước đối thủ này khiến “Voi chiến” mất nhiều điểm.

Đây là cái giá đắt cho một trận đấu mà Thái Lan vốn đã có thể chủ động tính toán lực lượng. HLV Anthony Hudson sau trận đấu thừa nhận thất vọng với kết quả, nhưng bảo vệ quyết định xoay tua. Ông cho rằng mục tiêu lớn nhất của Thái Lan là trận chung kết và việc để nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi là cần thiết để họ đạt trạng thái tốt nhất khi gặp Indonesia.

Về mặt chuyên môn, lựa chọn ấy hoàn toàn có lý khi Thái Lan đã chắc chắn vào chung kết. Nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, mỗi trận đấu vẫn có cái giá riêng.

Thái Lan hiện đứng hạng 92 thế giới với 1.252,27 điểm. Thái Lan vẫn giữ vị trí số một Đông Nam Á, nhưng việc bị trừ 6,57 điểm là lời nhắc nhở rằng việc xoay tua lực lượng ở các trận đấu thuộc hệ thống FIFA luôn đi kèm hệ quả trên bảng xếp hạng. Với “Voi chiến”, tin không vui này đến ngay trước trận đấu quan trọng nhất giải. Ngày 5/10, Thái Lan sẽ gặp Indonesia tại Jakarta trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.