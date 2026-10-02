Đang ngồi chơi, người dân bỗng thấy cảnh tượng 'đáng sợ' trước mắt

Sự việc xảy ra ngày 20/9 tại Plaza de Toros de Murcia, trong khuôn khổ lễ hội đấu bò thường niên ở thành phố Murcia.

Theo video được ghi lại tại hiện trường, con bò tót Malacara đang đối đầu với đấu sĩ người Bồ Đào Nha Duarte Fernandes thì bất ngờ tăng tốc. Con vật vượt qua vị trí của đấu sĩ, sau đó đổi hướng về phía hàng rào ngăn cách đấu trường với khán đài.

Malacara lấy đà và nhảy qua rào chắn, rơi xuống khu vực ngay sát hàng ghế đầu. Khán giả lập tức la hét, đứng dậy và tìm cách tránh khỏi đường di chuyển của con vật. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy Malacara chỉ cách một số khán giả vài mét. Một phụ nữ ngồi gần vị trí con bò lao tới được cho là suýt bị cặp sừng của con vật húc trúng.

Juan Perez, một khán giả có mặt tại đấu trường, cho biết ông chứng kiến con bò nhảy qua hàng rào và lao vào khu vực khán đài. "Con vật hoàn toàn mất kiểm soát. May mắn là không ai bị thương. Có những phụ nữ ngồi ở khu vực đó và họ đã ở rất gần cặp sừng của con bò", Perez nói.

Theo các nhân chứng, một hàng rào bê tông thứ hai phía sau lớp rào chắn đầu tiên đã tạo thêm khoảng cách giữa con bò và khán giả, giúp ngăn con vật tiến sâu hơn vào khu vực khán đài. Ngay lập tức nhân viên đấu trường sau đó tìm cách kiểm soát Malacara và đưa nó trở lại khu vực thi đấu. Cuộc đấu tiếp tục sau khi con vật được khống chế.

Malacara được cho là có nguồn gốc từ trang trại Los Espartales, nặng khoảng 508 kg và sáu tuổi. Con vật được phân cho đấu sĩ Duarte Fernandes và là con bò cuối cùng xuất hiện tại lễ hội đấu bò thường niên ở Murcia. Đáng chú ý, Malacara từng hai lần nhảy vào khu vực lối ra trong những lần xuất hiện trước đó tại lễ hội này.

Sau khi Malacara được đưa trở lại đấu trường, Fernandes tiếp tục phần thi. Theo truyền thống đấu bò Tây Ban Nha, đấu sĩ sử dụng rejon de muerte, một loại giáo dùng trong phần kết thúc trận đấu, trước khi thực hiện nhát kiếm cuối cùng.

Sau màn trình diễn, khán giả cổ vũ và đề nghị trao cho Fernandes một chiếc tai bò, phần thưởng truyền thống dành cho những màn trình diễn được đánh giá cao. Tuy nhiên, trọng tài không chấp thuận. Fernandes sau đó nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Sự cố tại Murcia thu hút sự chú ý về nguy cơ mất an toàn tại các lễ hội đấu bò, khi những con bò nặng hàng trăm kilogram có thể bất ngờ thay đổi hướng và vượt qua khu vực ngăn cách với khán giả.

Điều đáng nói cũng trong năm nay, một đấu sĩ trẻ Tomás Angulo, 24 tuổi, từng bị một con bò hất tung và húc nhiều lần trong một lễ hội đấu bò tại Madrid. Anh bị thương nặng do bị sừng bò tấn công và phải điều trị trong tình trạng nguy kịch.