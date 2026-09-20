Phố đèn lồng Lương Nhữ Học lung linh về đêm. Ảnh: Tư liệu

Sau những đổi thay của thời cuộc và các đợt sáp nhập hành chính, phố Lương Nhữ Học cùng các con đường lân cận như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo (thuộc phường Chợ Lớn ngày nay) vẫn đứng đó, như một mảnh ký ức được cất giữ cẩn trọng giữa lòng thành phố.

Sắc đỏ Chợ Lớn và hơi thở hoài niệm

Bước chân vào con phố Lương Nhữ Học những ngày tháng Tám âm lịch, người ta như lạc vào một không gian mê hoặc của sắc màu. Màn đêm vừa buông xuống là lúc hàng ngàn chiếc lồng đèn đồng loạt thắp sáng. Sắc đỏ rực rỡ của giấy kiếng, sắc vàng óng ả của lụa, sắc xanh ngọc mộc mạc của những chiếc lồng đèn xếp quạt… tất cả đan dệt nên một dải ngân hà rực rỡ ngay mặt đất.

Nơi đây là sự giao thoa kỳ diệu giữa nét văn hóa lâu đời của người Việt gốc Hoa vùng Chợ Lớn và nếp sống hào sảng của người phương Nam. Những gian hàng san sát nhau, lồng đèn treo tầng tầng lớp lớp từ mái hiên xuống tận mặt đường. Có chiếc lồng đèn kéo quân kỳ công xoay tròn những tích xưa chuyện cũ; có chiếc lồng đèn cá chép hóa rồng cong vút đuôi xòe; và cũng không thiếu những chiếc lồng đèn con gà, con thỏ bọc giấy kiếng đỏ chót - thứ đồ chơi đơn sơ từng là ước mơ xa xỉ của bao đứa trẻ thời thiếu thốn.

Đứng giữa dòng người tấp nập của phố đèn lồng Lương Nhữ Học, bạn có thể cảm nhận cái rộn rã của đô thành, nếp sống hiện đại gõ nhịp rộn ràng trên từng phiến gạch.

Nhưng ẩn đằng sau cái vẻ náo nhiệt ấy, Lương Nhữ Học lại cất giữ một cái “làng” vô cùng đằm thắm.

Cái “làng” ấy hiện lên trong đôi bàn tay chai sần của những người thợ lão thành, cả đời tỉ mẩn vót từng thanh tre, dán từng miếng giấy kiếng đỏ.

Cái “làng” ấy nằm trong ký ức của những người con gốc nông dân, lội ngược từ đồng bưng lên thành phố làm ăn.

Đứng trước một chiếc lồng đèn giấy kiếng hình con cá, người ta bỗng giật mình nhớ về con đường đê ven kênh ở quê nhà năm nào. Nhớ cái đêm mười lăm trăng sáng vằng vặc, đám trẻ con trong xóm dắt tay nhau rước chiếc lồng đèn lon ố xì hay cái lồng đèn bằng tre tự vót, vừa đi vừa hát ca vang cả khoảng trời đồng quê.

Vệt trăng đọng lại

Trung thu ở Lương Nhữ Học là nơi dung chứa cái ấm áp của sự đoàn tụ. Người ta nắm tay nhau đi dưới hàng đèn lồng lung linh, cha cõng con trên vai chỉ trỏ chiếc đèn hình con rồng bự chảng, đôi tình nhân trao nhau nụ cười dưới khoảng sáng màu cam.

Đèn rồi sẽ tắt khi mùa lễ qua đi, con phố Lương Nhữ Học lại trở về với nhịp sống trầm mặc thường ngày của xứ Chợ Lớn, nhưng cái vệt sáng rực rỡ và đấm ấm của nó thì vẫn ở lại.

Nó ở lại trong đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ lần đầu được cầm chiếc lồng đèn giấy kiếng thắp nến. Nó ở lại trong trái tim của những người trưởng thành như một lời nhắc nhở rằng dù có đi xa đến đâu, dù phố xá có hiện đại và cuồn cuộn đổi thay thế nào, thì cái “vầng trăng tuổi thơ”, cái tình thân mộc mạc và bản sắc văn hóa của quê hương vẫn luôn thắp sáng một “làng quê” trong lòng mỗi người.