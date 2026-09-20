Mang Tết Trung thu đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới Đắk Lắk

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao học bổng cho các em học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Chương trình không chỉ mang tới một mùa Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, thắp sáng ước mơ cho thế hệ tương lai nơi biên cương Tổ quốc.

Rộn ràng "Biên cương-Đêm hội trăng rằm" ở la Lốp

Tối 19/9, tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở la Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp, Báo Đại đoàn kết và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao hỗ trợ nhà tặng người nghèo và học bổng tặng các em học sinh. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tham dự chương trình có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Ia Lốp và các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình với nhiều nội dung đặc sắc như: giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật, múa lân, rước đèn ông sao, phá cỗ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 10 mô hình sinh kế, kinh phí xây dựng 1 căn nhà Mái ấm biên cương, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 890 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi, các hộ dân nghèo.

Đặc biệt, tại đêm hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây nhà trị giá 100 triệu đồng tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức trao Thư khen cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích động viên, khích lệ các cháu tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng Thư khen cho các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường". (Ảnh: NGỌC LÂN)

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định, sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và rèn luyện.

Đại tá Đỗ Quang Thấm mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện phẩm chất, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển, chung sức cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” góp phần mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong chăm lo thế hệ trẻ, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.

Tết Trung thu nơi biên giới yêu thương Ia Rvê

Cũng trong ngày 19/9, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê phối hợp Đoàn xã, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tây Nguyên và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Tết Trung thu nơi biên giới yêu thương” tặng gần 1.200 suất quà Trung thu cho các em học sinh Trường mầm non Ia Rvê và Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê.

Cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội Biên phòng, các thầy cô giáo và các nhà hảo tâm tập kết quà Trung thu để tặng các em học sinh. (Ảnh: TRUNG HẢI)

La Rvê là xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và chịu ảnh hưởng khốc liệt bởi thời tiết khắc nghiệt. Đáng chú ý, đây là mùa Trung thu đầu tiên của các em nhỏ tại Trường mầm non Ia Rvê và Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê sau khi hai ngôi trường vừa chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập và đi vào hoạt động.

Đồn Biên phòng Ia Rvê tặng học bổng thuộc dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường" cho các em học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Trong khuôn khổ chương trình, không khí lễ hội diễn ra náo nhiệt với tiếng trống múa lân rộn rã, các tiết mục văn nghệ sôi động cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Bên cạnh những phần quà bánh kẹo, lồng đèn ý nghĩa, Ban Tổ chức còn kết nối các thợ cắt tóc lành nghề đến gian hàng cắt tóc miễn phí, chăm sóc diện mạo sạch đẹp cho các em học sinh mầm non.

Cô Huỳnh Thị Bích Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Ia Rvê, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự kết nối tích cực của Chi đoàn Công an xã, Trung thu năm nay các cháu học sinh vùng biên đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn giúp nhà trường và các em vượt qua khó khăn”.

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tây Nguyên cùng các lực lượng trao quà cho học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Ia Rvê cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng cho hàng chục em học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm niềm tin và động lực giúp các em nhỏ nghèo vượt khó, vững bước tới trường, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân nơi biên thùy.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng học sinh Trường mầm non Ia Rvê. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đồng hành cùng chương trình từ sớm, chị Trần Thị Hồng Thu, hộ kinh doanh Cô Bin Food, phường Buôn Ma Thuột bày tỏ: “Đoàn chúng tôi xuất phát từ 4 giờ sáng. Khi đến nơi, trực tiếp chứng kiến cái nắng gay gắt nơi biên cương và sự thiếu thốn của các em học sinh, chúng tôi cảm thấy rất thương. Hôm nay, được tận tay trao những phần quà Trung thu đến từng em nhỏ, tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự vô cùng ý nghĩa”.

Tiết mục múa Lân tại Trường mầm non Ia Rvê. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Đón Tết Trung thu trong niềm vui trọn vẹn, em Nguyễn Ngọc Nhã Uyên, học sinh lớp 8A, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê, bộc bạch: “Năm đầu tiên đón Trung thu tại ngôi trường mới được xây dựng khang trang nên em rất vui. Em cảm thấy bản thân và các bạn vô cùng may mắn khi nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các nhà hảo tâm cùng các cơ quan, đơn vị dành cho học sinh vùng biên”.

Tiết mục đồng diễn võ thuật do các em học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Rvê biểu diễn. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Cắt tóc miễn phí cho học sinh. (Ảnh: TRUNG HẢI)

Chương trình không chỉ mang tới một mùa Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, thắp sáng ước mơ cho mầm non tương lai nơi biên cương Tổ quốc.