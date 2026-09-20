Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy: Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh

Tối 19.9, tại khu vực Hồ nhạc nước Halobay Show - Bán Đảo 1 - Khu Đô thị Halong Marina (phường Bãi Cháy), Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 với chủ đề "Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” đã diễn ra trong không khí tưng bừng, rực rỡ với sự tham gia của hàng vạn em thiếu nhi, người dân và du khách.

Nhiều em thiếu nhi vô cùng phấn khởi

Sự kiện này không chỉ mang đến không gian mới lạ, hấp dẫn để nhân dân, du khách cũng như các em thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm, khám phá, mà còn trở thành một điểm hẹn văn hóa, giải trí dành cho người dân và du khách tại Bãi Cháy.

Lễ hội Trăng rằm điểm hẹn cho người dân và du khách

Trung thu là ngày hội của tuổi thơ, là dịp để các em được vui chơi, được đón nhận sự quan tâm, chăm lo và những tình cảm tốt đẹp từ gia đình và xã hội. Niềm vui ấy còn đến từ sự quan tâm, những tình cảm và những món quà dành cho các em nhỏ. Mỗi món quà được trao đi là một lời yêu thương, mỗi nụ cười được nhận lại là thêm một niềm vui được thắp sáng.

Tới dự và chung vui trong đêm hội Trung thu, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố và lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố.

Chương trình là sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người

Trong đêm hội, các em thiếu nhi còn được xem các tiết mục văn nghệ, ca múa, nhạc kịch đặc sắc; tham gia sự kiện ra mắt bánh trung thu khổng lồ nặng gần 200kg, kết hợp nghi thức thắp sáng trăng rằm.

Nhân dân cùng du khách và các thiếu nhi được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước Halo Bay Show hoành tráng và bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu của Tết đoàn viên.

Đặc biệt, lễ rước đèn Trung thu với 120 xe mô hình được trang trí sinh động, bắt mắt, đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em thiếu nhi khi được tham gia.

Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Top 6 Miss World 2026

Với quy mô lớn, cùng nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu fest 2026 được tổ chức nhằm mang đến một mùa trung thu ý nghĩa sâu sắc. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giúp gắn kết gia đình, tăng tình đoàn kết, gắn bó, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc; đồng thời, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch 4 mùa của thành phố.

Một số hình ảnh của Lễ hội Trăng rằm: