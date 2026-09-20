Đắk Lắk: Ấm áp Trung thu nơi vùng xa biên giới

Được biết, Ia Lốp là xã vùng biên giới của huyện Ea Súp cũ, nơi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn. Với mong muốn mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu trong niềm vui và sự yêu thương, đoàn thiện nguyện đã vượt quãng đường dài đến với vùng biên, mang theo những món quà nghĩa tình cùng tấm lòng sẻ chia của chư Tăng, Phật tử và các nhà hảo tâm.

Các em tham gia trò chơi vui nhộn

Tại chương trình, các em nhỏ đã được trao những phần quà gồm bánh trung thu, kẹo, sữa, nước ngọt và nhiều nhu yếu phẩm. Xen kẽ hoạt động trao quà là các tiết mục văn nghệ, múa hát, đố vui có thưởng và màn giao lưu sôi nổi cùng chú Cuội, chị Hằng, tạo nên bầu không khí tươi vui, rộn rã tiếng cười.

Những gương mặt hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ của các em khi nhận quà và tham gia các trò chơi đã mang đến nhiều xúc động cho các thành viên trong đoàn. Đối với các em nơi vùng xa còn nhiều gian khó, một ngày hội Trung thu không chỉ là niềm vui tuổi thơ mà còn là sự động viên, khích lệ để các em thêm tự tin và yêu thương cuộc sống.

Trao quà trung thu

Thay mặt đoàn, Đại đức Thích Minh Phương chia sẻ: “Những phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể chư Tăng, Phật tử chùa Sắc tứ Khải Đoan gửi đến các cháu thiếu nhi. Mong rằng các cháu sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và lớn lên trong tình thương của gia đình, thầy cô và cộng đồng”.

Chương trình “Trung thu cho em” khép lại trong niềm hân hoan và những nụ cười trọn vẹn, tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi, phụng sự của Phật giáo, góp phần kết nối yêu thương giữa phố thị và vùng biên cương, để ánh trăng rằm thêm sáng ấm trên quê hương Ia Lốp.