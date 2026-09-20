Trung thu đặc biệt của hơn 1.300 học sinh vùng sâu Tà Đùng
Từ những chiếc xe đạp, cuốn sách đến suất học bổng và nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa đã được trao tận tay thiếu nhi vùng sâu Tà Đùng (Lâm Đồng), mang đến một đêm hội rộn ràng, ấm áp giữa đại ngàn.
Bà Phan Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, chia sẻ: Những phần quà cùng sự quan tâm của các đơn vị là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với học sinh, đặc biệt là các em đang học tập tại một trường vùng sâu, vùng xa như Vừ A Dính.
Chương trình không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Xã Tà Đùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đắk Som và Đắk R’Măng, có diện tích tự nhiên 531,33km², dân số khoảng 23.000-24.000 người.
Đây là địa bàn đa dân tộc với 21 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 81% dân số; riêng người Mông có hơn 13.500 người.
Toàn xã có 16 thôn, bon, địa bàn rộng, nhiều khu vực còn khó khăn về giao thông và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-thu-dac-biet-cua-hon-1300-hoc-sinh-vung-sau-ta-dung-post1877707.tpo