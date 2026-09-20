Đà Nẵng: Lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu
Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch "Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026" tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu tại TP. Đà Nẵng.
Tối 19/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Hòa Vang tổ chức khai mạc Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026”, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, một cộng đồng dân tộc thiểu số với bề dày lịch sử, phong tục, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, và nghệ thuật truyền khẩu phong phú của TP. Đà Nẵng.
Diễn ra trong 2 ngày 19/9 – 20/9, chương trình “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” có sự tham gia của cộng đồng người Cơ Tu đến từ 4 xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng gồm: Xã Hòa Vang, xã Sông Kôn, xã Sông Vàng và phường Hải Vân.
Đội thi các địa phương tranh tài ở nội dung gói bánh sừng trâu, loại bánh có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Cơ Tu để cúng dâng lên Giàng và Tổ tiên trong những dịp Lễ, Tết, cưới hỏi, đi xa, đãi khách.
Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” là dịp để các nghệ nhân, vận động viên, bà con Cơ Tu từ các xã miền núi Hòa Vang, Sông Vàng, Sông Kôn, Hải Vân cùng nhau hội tụ, giao lưu, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian, thể thao đặc trưng; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Những giá trị văn hóa truyền thống quý báu không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Cơ Tu, mà còn là một mảnh ghép rực rỡ trong bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-lan-toa-gia-tri-van-hoa-dac-sac-cua-dong-bao-co-tu-473766.html