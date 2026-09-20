Đà Nẵng: Lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu

Tối 19/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Hòa Vang tổ chức khai mạc Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026”, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, một cộng đồng dân tộc thiểu số với bề dày lịch sử, phong tục, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, và nghệ thuật truyền khẩu phong phú của TP. Đà Nẵng.

Diễn ra trong 2 ngày 19/9 – 20/9, chương trình “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” có sự tham gia của cộng đồng người Cơ Tu đến từ 4 xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng gồm: Xã Hòa Vang, xã Sông Kôn, xã Sông Vàng và phường Hải Vân.

Điểm nhấn của chương trình là phần phục dựng Lễ kết nghĩa đồng bào Cơ Tu với sự tham gia của 4 đoàn nghệ nhân, bà con đến từ Hòa Vang, Hải Vân, Sông Vàng và Sông Kôn. Nghi lễ góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu, thấu hiểu giữa các cộng đồng người Cơ Tu.

Bên cạnh đó, Liên hoan “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” còn gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Cơ Tu.

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, những người con Cơ Tu cùng hòa mình vào tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng và điệu múa Tung tung da dá uyển chuyển.

Diễu hành quảng bá văn hóa của đồng bào Cơ Tu

Các nghệ nhân thi trình diễn nghệ thuật điêu khắc mặt nạ gỗ.

Những đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Cơ Tu thi trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm.

Đội thi các địa phương tranh tài ở nội dung gói bánh sừng trâu, loại bánh có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Cơ Tu để cúng dâng lên Giàng và Tổ tiên trong những dịp Lễ, Tết, cưới hỏi, đi xa, đãi khách.

Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” là cơ hội để tôn vinh những "báu vật nhân văn sống", những người đang lặng lẽ giữ lửa cho di sản văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội, đồng bào Cơ Tu các xã còn tổ chức thi làm mâm cơm truyền thống của người Cơ Tu.

Mâm cơm của người Cơ Tu sẽ luôn có cơm lam, thịt nướng, cá suối....

Những hoạt động sinh hoạt đời thường được tái hiện sinh động, mang đến góc nhìn gần gũi, chân thực cho du khách tham quan.

Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” không chỉ thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước mà còn “níu chân” những du khách quốc tế.

Liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch “Vui hội Cơ Tu, Hòa Vang năm 2026” là dịp để các nghệ nhân, vận động viên, bà con Cơ Tu từ các xã miền núi Hòa Vang, Sông Vàng, Sông Kôn, Hải Vân cùng nhau hội tụ, giao lưu, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian, thể thao đặc trưng; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Những giá trị văn hóa truyền thống quý báu không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Cơ Tu, mà còn là một mảnh ghép rực rỡ trong bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.