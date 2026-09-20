Trung thu gắn kết cội nguồn, lan tỏa yêu thương

Buổi workshop không chỉ giúp giới trẻ biết thêm thông tin về nguồn gốc Tết Trung thu, mà còn có cơ hội trải nghiệm và trân trọng những giá trị truyền thống

Từ chiếc bánh Trung thu đến câu chuyện văn hóa

Tại workshop làm bánh Trung thu do Chi hội Ẩm thực Bình Thuận tổ chức, những câu chuyện về món quà đặc biệt của đêm rằm tháng Tám được chia sẻ theo cách gần gũi, sinh động.

Theo anh Nguyễn Hoàng Nghi, Chi Hội phó Chi hội Ẩm thực Bình Thuận, các buổi workshop không chỉ giúp giới trẻ biết thêm thông tin về nguồn gốc Tết Trung thu, mà còn tạo cơ hội để trực tiếp trải nghiệm, từ đó hiểu và trân trọng hơn những giá trị truyền thống.

Từ nhào bột, làm vỏ, trộn nhân đến đúc khuôn, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Qua trải nghiệm này, chiếc bánh Trung thu không đơn thuần là một món ăn mà còn gợi nhắc về Tết đoàn viên, thời điểm gia đình sum họp, cùng thưởng trà, ngắm trăng.

Những thông tin thú vị về hoa văn in trên bánh trung thu cũng được các thành viên chi hội chia sẻ

Các thành viên Chi hội Ẩm thực Bình Thuận cũng giới thiệu ý nghĩa của những hoa văn thường xuất hiện trên bánh. Hoa cúc tượng trưng cho sức sống; hoa sen biểu trưng cho sự thanh cao, thuần khiết; hoa mẫu đơn gợi sự phú quý, thịnh vượng. Những chữ như “Nguyệt”, “Phúc” cũng mang những ý nghĩa riêng.

Câu chuyện về chiếc bánh tròn đầy gắn với mong ước gia đình đoàn viên, hay hình ảnh chị Hằng Nga và Thỏ Ngọc trong văn hóa Trung Hoa, được kể lại một cách nhẹ nhàng, giúp người trẻ tiếp cận Tết Trung thu từ góc nhìn văn hóa.

Các bạn tham gia buổi workshop được hướng dẫn chi tiết các khâu làm bánh

Sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận và Trường Đại học Phan Thiết tham gia workshop được hướng dẫn từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, làm vỏ, trộn nhân đến tạo hình bánh.

“Chiếc bánh tự làm có thể chưa hoàn hảo về hình thức như ngoài tiệm, nhưng chứa đựng tâm huyết và thời gian. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa để dành tặng gia đình, người thân trong mùa đoàn viên”, anh Nguyễn Hoàng Nghi chia sẻ.

Thông qua hoạt động này, Chi hội Ẩm thực Bình Thuận cũng kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp chung tay tổ chức chương trình Trung thu và trao học bổng cho học sinh Trường THCS Thuận Hòa (xã Hàm Thuận Bắc). Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bánh trung thu handmade ngày càng đa dạng về hương vị và hình thức

Từ những chiếc bánh được làm thủ công đến phần quà, suất học bổng được trao tặng, các hoạt động đang góp phần đưa không khí Trung thu đến gần hơn với trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Hi vọng, các em vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, biên giới đón mùa Trung thu 2026 trọn vẹn, đủ đầy

Mỗi món quà không chỉ mang hương vị của mùa đoàn viên mà còn là sự sẻ chia, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Trung thu 2026 ấm áp và trọn vẹn hơn.