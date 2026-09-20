Phường Kiến Hưng gần 300 vận động viên tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

Các đại biểu và vận động viên thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Tuấn Điệp

Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình là một hoạt động thể thao quần chúng có truyền thống lâu năm của Thủ đô, được tổ chức từ năm 1974, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Giải chạy không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; động viên mỗi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh; đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu khai mạc giải chạy. Ảnh: Tuấn Điệp

Giải chạy được UBND phường Kiến Hưng tổ chức nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đoàn VĐV Tổ dân phố Hoàng Công 4 tham gia giải chạy. Ảnh: Tuấn Điệp

Sau lễ khai mạc, các đại biểu lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đại diện cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ dân phố tham gia chạy hưởng ứng một vòng quanh khu vực Công viên X4.

Phường Kiến Hưng phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: Tuấn Điệp

Các đại biểu chạy hưởng ứng. Ảnh: Tuấn Điệp

Tiếp đó, các vận động viên tranh tài ở các nội dung nam, nữ khối THCS, THPT và các nội dung nam, nữ giải chính dành cho vận động viên thuộc cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải cho biết, việc tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình nhằm hướng tới mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao quần chúng; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luyện tập thể dục thể thao trong bảo vệ, duy trì sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các nam vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Tuấn Điệp

Các nữ vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Tuấn Điệp

Nữ vận động viên về nhất ở nội dung thi đấu, cán đích với tinh thần quyết tâm và nỗ lực. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua giải chạy, phường Kiến Hưng tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để luyện tập thường xuyên, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Kết thúc giải chạy, phường Kiến Hưng đã lựa chọn được các VĐV nhất, nhì và ba ở sáu nội dung thi đấu để tham gia giải chạy cấp thành phố Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026.