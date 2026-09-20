Bế mạc lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” năm 2026
Tối 19-9, tại khu vực cuối tuyến đường Hoa Lư và không gian hai bờ sông Hà Thanh (tỉnh Gia Lai), lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026 đã bế mạc.
Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026 do UBND phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức.
Lễ hội mang thông điệp “Kết nối dòng sông - Lan tỏa bản sắc - Thắp sáng tương lai”, gồm các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với không gian sông Hà Thanh như: Hội thi Thuyền hoa Hà Thanh, Giải đua SUP Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ, Giải đua thuyền truyền thống, các trò chơi dân gian.
Tại Hội thi thuyền hoa, thuyền số 1 của Đền thờ Đức Thánh Trần (phường Quy Nhơn) đạt giải nhất. Thuyền số 23 của tổ dân phố 21 (phường Quy Nhơn) nhận giải nhì; giải ba thuộc về thuyền số 18 của tổ dân phố Tây Định (phường Quy Nhơn Đông).
Ở Giải đua thuyền truyền thống, đội Tuy Phước Đông giành giải nhất, đội Quy Nhơn giành giải nhì và đội Nhơn Hải - Quy Nhơn Đông giành giải ba.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/be-mac-le-hoi-sac-mau-ha-thanh-rang-ro-doi-bo-nam-2026-post599604.html