Đại diện Thành đoàn Huế, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại thành phố Huế.

Chương trình tập trung phát triển văn hóa đọc gắn với mở rộng không gian tiếp cận tri thức trên môi trường số.

Thông qua sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thư viện số, các đơn vị hướng đến phát huy nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để người đọc tìm kiếm, khai thác sách, tài liệu và học liệu số phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam giới thiệu các tính năng nổi bật của Không gian tri thức số. Mô hình ứng dụng công nghệ này hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân chủ động tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức, linh hoạt lựa chọn thời gian, địa điểm đọc sách, học tập và nghiên cứu.

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã trao đổi, thống nhất tăng cường phối hợp nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.