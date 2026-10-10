Đề xuất hỗ trợ học phí, vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí cho sinh viên đi học ở nước ngoài

Sinh viên được cử đi đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại một số nước phát triển có thể được ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, vé máy bay cùng một số chi phí khác.

Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam và có thế mạnh trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Bộ GD - ĐT đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên khi đi học ở nước ngoài trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm (ảnh minh hoạ: D.T).

Theo dự thảo, chính sách áp dụng với công dân Việt Nam được cử đi đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc đào tạo phải nằm trong các đề án, chương trình học bổng sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngành mà người học theo học tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. Điều kiện này được xác định tại thời điểm cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển hoặc quyết định cử đi.

Nếu đáp ứng các điều kiện theo dự thảo, người học được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học. Ngoài ra, các khoản được hỗ trợ gồm lệ phí hộ chiếu, lệ phí thị thực, chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại, bảo hiểm y tế và học phí. Mức sinh hoạt phí hằng tháng được đề xuất theo từng trình độ.

Bên cạnh người học, dự thảo còn đề xuất chính sách hỗ trợ đối với giảng viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trình độ tiến sĩ.

Nhóm này là những người được cơ quan có thẩm quyền cử đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật với cơ sở giáo dục nước ngoài theo các chương trình hợp tác song phương, chương trình trao đổi học thuật trong khuôn khổ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Trong thời gian ở nước ngoài để thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, giảng viên được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp. Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, lệ phí thị thực, chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi ở và ngược lại, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hằng tháng. Mức sinh hoạt phí dự kiến bằng mức cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình đào tạo của Chính phủ Việt Nam.

Bộ GD - ĐT sẽ quy định điều kiện, cam kết sản phẩm đầu ra đối với giảng viên đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật. Đồng thời, ban hành danh mục các nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và các mức hỗ trợ liên quan.

Cơ quan soạn thảo dự kiến trình Chính phủ xem xét trong tháng 11. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ tại Nghị định sau khi được thông qua, sẽ áp dụng đối với người được cử đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài từ ngày 1/1/2027.