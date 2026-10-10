Vinh danh 15 gương 'Thanh niên sống đẹp', truyền cảm hứng đến cộng đồng

Chiều 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, ra đời từ năm 2017, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; những tấm gương biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Qua 9 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 212thanh niên tiêu biểu, những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm nay trao cho 15 gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động, sản xuất, kinh doanh; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và sự nghiệp giáo dục.

"Điều đáng quý ở 15 gương thanh niên được tuyên dương hôm nay là phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là một thành tích, mà là một câu chuyện về sự lựa chọn. Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, lựa chọn chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận", ông Nguyễn Kim Quy bày tỏ.

Đó là hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một em nhỏ 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm, bảo vệ tính mạng của em bằng sự nhanh trí, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương và ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho các cá nhân xuất sắc.

Hay Đại uý Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an - người trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các thảm họa động đất ở Myanmar và Venezuela, góp phần lan tỏa hình ảnh những người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó để giúp đỡ người dân.

Đó còn là Đại uý Cà Văn Minh, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, người sáng lập và duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, trực tiếp chăm lo cho 25 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 12 em mồ côi. Việc làm của anh không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến trường, mà còn gửi tới các em một thông điệp giản dị: Các em không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong số những thanh niên được tuyên dương năm nay, cũng có những người đã biến chính những khó khăn, giới hạn của bản thân thành động lực để sống mạnh mẽ và cống hiến.

Đó là anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Từ những giới hạn của bản thân, anh đã mở ra thêm cơ hội cho những người khác.

Hay chàng trai Đinh Viết Tường mắc hội chứng TICS (hay còn gọi là Tourette, dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn), đã vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, là nhà sáng tạo nội dung sở hữu những video triệu view.

Đinh Viết Tường giao lưu tại chương trình.

Thời gian gần đây, Đinh Viết Tường cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ đóng vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim Trại buôn người. Đinh Viết Tường lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống tới hơn 920 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Câu chuyện của anh cho thấy, trong thời đại số, một hành trình sống đẹp không chỉ dừng lại ở những việc mình làm, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người khác.

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, 15 tấm gương được tuyên dương đến từ những vùng miền khác nhau, làm những công việc khác nhau, có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm nên một bức tranh rất đẹp về thanh niên Việt Nam hôm nay.

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, ông Nguyễn Kim Quy khẳng định.

4 chiến sĩ Công an được tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026, gồm: Đại uý Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Đại uý Cà Văn Minh, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên; Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau và Trung uý Nguyễn Hữu Trọng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

Bốn chiến sĩ Công an được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Chia sẻ câu chuyện đầy tự hào về hành trình cứu hộ quốc tế của lực lượng Công an tại những vùng đất xa xôi chịu ảnh hưởng bởi thảm họa động đất, Đại uý Phạm Thế Quang cho biết, xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" cùng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an là "giúp bạn cũng như giúp mình", lực lượng cứu hộ sẵn sàng vượt qua nhiều gian khổ, lên đường giúp đỡ nhân dân ở các quốc gia xa xôi bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất như tại Myanmar và Venezuela.

Khi tiếp cận hiện trường thảm họa, lực lượng cứu hộ nhanh chóng chia làm hai hướng hành động. Hướng thứ nhất cung cấp thuốc men, thức ăn, nước sạch, hỗ trợ hậu cần và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân bản địa. Hướng còn lại huy động lực lượng, phương tiện và trinh sát để tìm kiếm những nạn nhân còn khả năng sống sót, cũng như các nạn nhân mất tích, với quyết tâm bằng mọi giá đưa nạn nhân về với gia đình để xoa dịu nỗi đau mất mát.

"Lực lượng cứu hộ Việt Nam thể hiện tinh thần xung kích, chủ động tiến vào những vị trí khó khăn, xa nhất và sâu nhất — nơi các đơn vị cứu nạn khác chưa triển khai và nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm người mất tích. Qua 2 vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã cứu được hơn 100 nạn nhân và bàn giao an toàn cho chính quyền cùng gia đình", Đại uý Phạm Thế Quang chia sẻ.

Chuyến công tác anh và các đồng chí, đồng đội đã nhận được nhiều tình cảm, sự trân trọng từ bạn bè quốc tế. Hành động này thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần dấn thân của thanh niên Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh những gương điển hình tiêu biểu "sống đẹp, sống tử tế" và mang lại nhiều điều có ích cho cộng đồng trong nước lẫn quốc tế.

Đại uý Phạm Thế Quang (thứ 2 từ trái sang) giao lưu tại chương trình.

Còn khi trò chuyện với phóng viên Báo CAND, Đại uý Cà Văn Minh chia sẻ, đây là năm thứ 4 anh đồng hành cùng các em nhỏ và hiện đang nhận hỗ trợ 25 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là người sáng lập và duy trì mô hình “Nuôi em Công an”, thời gian tới, anh tiếp tục là cầu nối/người giám sát để đưa nhà tài trợ đến hỗ trợ trực tiếp đúng địa chỉ cho các em.

Đại uý Cà Văn Minh trưởng thành từ cán bộ Công an xã, gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, anh luôn đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

"Thông qua các hoạt động xã hội, công tác dân vận, người dân tin tưởng, gần gũi, sẵn sàng chủ động liên hệ cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an đảm bảo tình hình ANTT và phòng chống tội phạm", Đại uý Cà Văn Minh chia sẻ.

Thiếu uý Lê Hồng Ân nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Một tấm gương tiêu biểu của thanh niên CAND là Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Là cán bộ trực tiếp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân đã đề xuất giải pháp thực hiện vận động quần chúng phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, duy trì 4 mô hình dân vận khéo, 3 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Camera an ninh, Ánh sáng an ninh, Lá chắn an toàn giao thông, Quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án tù, đặc xá về địa phương, xã không ma tuý, tuyến đường tiêu biểu về ATGT...

Ngoài ra, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân còn tham mưu và thực hiện rất nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mang tính xã hội cao, góp phần lan toả giá trị sống đẹp đến cộng đồng.

Công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Trung uý, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã khám, cấp cứu cho hơn 5.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Anh còn tham gia bảo đảm y tế cho hơn 20 đoàn, sự kiện lớn của quốc gia và quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng.

Trung uý, BS Nguyễn Hữu Trọng nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng còn là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong các hoạt động xã hội, chủ trì câu lạc bộ "Hiến máu tình nguyện" của Bệnh viện 199 và tích cực tham gia các chương trình khám bệnh miễn phí tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa...