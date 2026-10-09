Rà soát công tác chuẩn bị ngày hội toàn dân tập luyện thể thao

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 6 giờ 15 phút ngày 10/10 tại Quảng trường Km5, phường Thục Phán, với sự tham gia của hơn 2.000 người thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và nhân dân 3 phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu rà soát chương trình, lực lượng tham gia, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất, khánh tiết, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường.

Theo chương trình, tỉnh sẽ kết nối, tiếp sóng lễ phát động ở Trung ương và tổ chức chạy bộ đồng hành với cự ly từ 1,5 m - 2 km.

Ban tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện tổ chức an toàn, thiết thực, tiết kiệm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.