Lâm Đồng: Tăng cường kiểm soát an toàn giao thông đối với lái xe vận tải

Ngày 9/10, Tổ Cảnh sát giao thông Tuy Đức thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Tuy Đức tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đại diện 31 doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho doanh nghiệp và lái xe tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CALĐ)

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, tập trung cảnh báo những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện quá thời gian quy định và không tuân thủ chế độ làm việc, nghỉ ngơi của lái xe.

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông đã ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra nhận thức pháp luật thông qua mã QR. Theo đó, doanh nghiệp và lái xe sử dụng điện thoại để trả lời các câu hỏi, tự đánh giá mức độ hiểu biết về quy định an toàn giao thông.

Hình thức này góp phần đổi mới phương pháp tuyên truyền, giúp người tham gia chủ động tiếp cận, củng cố kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn các lái xe kinh doanh vận tải tìm hiểu, chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông. (Ảnh: CALĐ)

Cũng tại chương trình, các doanh nghiệp và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; tuân thủ quy định về tốc độ, tải trọng, thời gian lái xe và các điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Sau buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với các lái xe nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Thông qua hoạt động này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.