Ban Chỉ đạo 138 phường Vũng Tàu: Chung tay phòng ngừa, kéo giảm tội phạm

Bảo đảm an ninh trật tự

Phường Vũng Tàu tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là ngân hàng, tiệm vàng và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nơi đây cũng có sự giao thoa của khách du lịch, lao động và cư dân từ nhiều nơi, tạo môi trường kinh tế - xã hội sôi động nhưng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phòng ngừa, đấu tranh và tuyên truyền là định hướng đúng đắn, có tính chiến lược.

Thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Bên cạnh nạn trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, tổ chức tín dụng, thậm chí người thân, bạn bè để dụ dỗ, ép buộc nạn nhân chuyển tiền. Bị hại không chỉ là người lớn tuổi, kém hiểu biết công nghệ mà còn có cả người trẻ, có kiến thức nhưng chủ quan, mất cảnh giác. Tính chất nguy hiểm và mức độ lan rộng của loại tội phạm này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Hội nghị đã đề cập nhiều nội dung quan trọng, nổi bật là nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng không gian mạng. Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội tạo ra nhiều kẽ hở để bọn tội phạm lợi dụng. Các chiêu trò thường gặp gồm: giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan thuế, Công an, Viện kiểm sát để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; gửi tin nhắn trúng thưởng, quà tặng; tạo trang web, ứng dụng giả mạo để đánh cắp tài khoản; hoặc tạo dựng quan hệ tình cảm qua mạng rồi lừa đảo. Nhận diện rõ các thủ đoạn này giúp người dân và doanh nghiệp chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh vai trò của ngân hàng, tiệm vàng và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là những "mắt xích" quan trọng, thường xuyên tiếp xúc với dòng tiền lớn, nguy cơ cao bị tội phạm nhắm tới. Giao dịch viên ngân hàng có thể phát hiện dấu hiệu bất thường khi khách hàng lớn tuổi chuyển số tiền lớn cho tài khoản lạ, biểu hiện lo lắng, liên tục nghe điện thoại theo hướng dẫn. Tiệm vàng cũng cần cảnh giác khi khách mua vàng số lượng lớn, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản từ nhiều nguồn. Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện cho các đối tượng này sẽ biến họ thành "cộng tác viên" đắc lực của Công an trong phòng ngừa tội phạm.

Một nội dung quan trọng khác là sự cần thiết của việc chủ động trao đổi thông tin giữa Công an, ngân hàng, cơ sở kinh doanh và người dân. Đây là yếu tố then chốt tạo nên mạng lưới phòng ngừa rộng khắp, hiệu quả. Khi phối hợp chặt chẽ, thông tin về thủ đoạn mới, đối tượng khả nghi được chia sẻ nhanh chóng, giúp các bên ứng phó kịp thời. Người dân chủ động báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường cũng góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

Trên địa bàn phường hiện có hơn 30 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 25 cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý. Đây là con số không nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nếu không có biện pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả. Do đó, hội nghị là bước đi đúng đắn, cần thiết và cấp bách, góp phần nâng cao nhận thức, giúp các đơn vị, cơ sở kinh doanh và người dân nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm; từ đó chủ động phòng ngừa, phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần hạn chế, kéo giảm tội phạm.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (cán bộ Phòng Tham mưu Công an TPHCM) tuyên truyền tại hội nghị

Đẩy mạnh tuyên truyền

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo đại biểu, đặc biệt là Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TPHCM trực tiếp tuyên truyền. Với kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên sâu, đồng chí đã truyền đạt nội dung thiết thực, cập nhật về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng ngừa cụ thể. Đây là cơ hội để đại biểu nắm bắt thông tin, nâng cao kỹ năng và chia sẻ lại kiến thức cho cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho người dân, doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Khi mỗi người dân là một "tai mắt" của lực lượng chức năng, mỗi cơ sở kinh doanh là một "pháo đài" phòng ngừa, tội phạm sẽ không còn đất dung thân. Đây là cách tiếp cận chiến lược, bền vững, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 phường Vũng Tàu tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan tỏa thông tin nhanh chóng, rộng rãi. Đồng thời, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tổ chức diễn tập, thực hành tình huống giả định giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng ứng phó thực tế.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm; chủ động tìm hiểu thông tin, cập nhật kiến thức về phương thức lừa đảo mới qua truyền thông, các buổi tuyên truyền của địa phương. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người cần bình tĩnh, không vội làm theo hướng dẫn của người lạ, liên hệ ngay cơ quan Công an hoặc người thân để được hỗ trợ; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa tội phạm tại khu dân cư, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Đối với ngân hàng, tiệm vàng và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm; trang bị cho nhân viên kiến thức, kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kịp thời phát hiện trường hợp có khả năng bị lừa đảo; xây dựng quy trình giao dịch an toàn, xác minh thông tin khách hàng, đặc biệt với giao dịch giá trị lớn; trao đổi thông tin với Công an và các cơ sở kinh doanh khác để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa; xem tham gia phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Hội nghị tuyên truyền, nhận diện và phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm do Ban Chỉ đạo 138 phường Vũng Tàu tổ chức có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là biểu tượng của quyết tâm, đồng lòng giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.

Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và cơ sở kinh doanh cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản. Đồng thời, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Chỉ khi có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, chúng ta mới có thể đẩy lùi và kéo giảm tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Phạm Quốc Tuấn (Trưởng Công an phường Vũng Tàu) cho biết: "Ban Chỉ đạo 138 phường mong muốn thông qua hội nghị, các đơn vị, cơ sở kinh doanh và người dân sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, thông tin cho lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Sự kiện này chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp và bài học bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường Vũng Tàu trong thời gian tới. Hãy cùng nhau hành động ngay hôm nay từ những việc nhỏ nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, vì một Vũng Tàu bình yên, phát triển và thịnh vượng".