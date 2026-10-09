Mưa lũ không gây tắc giao thông trên các tuyến đường bộ

Nước băng qua ngầm Sông Tum trưa ngày 8/10. Ảnh: N.BÍCH

Tại phường Điện Bàn Đông, mưa lớn ngày 8/10 làm mặt đường ĐT603B ngập sâu 0,25 - 0,35m, gây khó khăn cho việc lưu thông. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã cắm biển thông báo, cử người chốt trực hướng dẫn các phương tiện quay đầu; xe máy tạm thời di chuyển chậm trên vỉa hè.

Trên tuyến ĐT615B, nước dâng cao làm ngập ngầm Sông Tum (đoạn qua xã Lãnh Ngọc, xã Phước Trà) sâu khoảng 0,2m. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã dựng rào chắn barie và bố trí cảnh báo giao thông.

Đoạn qua các xã A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn trên tuyến ĐT606 xuất hiện 44 điểm sạt lở taluy dương. Tuy nhiên, khối lượng sạt lở nhỏ, chủ yếu đổ xuống mương dọc nên không gây ách tắc giao thông. Đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã bố trí phương tiện, nhân lực ứng trực để hót dọn đất đá, bảo đảm giao thông thông suốt.

Khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT606, đoạn qua xã Tây Giang. Ảnh: C.TÚ

Theo Sở Xây dựng, kinh phí khắc phục sạt lở taluy dương tính đến tối 8/10 khoảng 252 triệu đồng. Trong đó, chi phí trên tuyến ĐT606 khoảng 245 triệu đồng (tổng lượng đất đá sạt lở 4.893m3), tuyến ĐT609 qua xã Bến Hiên là 5,2 triệu đồng (hót dọn 104m3 đất đá sạt lở).

Sáng nay, mưa tạm ngưng nên nước đã rút trên các đoạn tuyến bị ngập hôm qua. Tình hình lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc phạm vi Sở Xây dựng phụ trách diễn ra bình thường.