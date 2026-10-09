Cán bộ, công chức diện nào được truy lĩnh 3 tháng phụ cấp công vụ?

Chính phủ ban hành Nghị định 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành, nhưng chế độ phụ cấp được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.