Lai Châu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các xã, phường cùng đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số.

Đại biểu dự hội nghị.

Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chủ đề nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp vào phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Đối với tỉnh Lai Châu, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư; các nền tảng, cơ sở dữ liệu từng bước được xây dựng, kết nối; việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp ngày càng được đẩy mạnh.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, tỉnh Lai Châu triển khai các hoạt động trọng tâm từ ngày 1- 10/10, tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả, nhất là những kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các sở ngành, địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động tham gia chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường điện tử; các địa phương phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán số. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số tiếp tục đồng hành phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ số; người dân và doanh nghiệp chủ động nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ số an toàn, chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Lãnh đạo UBND xã Phong Thổ giới thiệu mô hình, cách làm hiệu quả trong chuyển đổi số ở địa phương tại hội nghị.

Đại diện VNPT Lai Châu trao đổi nội dung về "Chuyển đổi số từ cơ sở: Mô hình và kinh nghiệm triển khai tại cấp xã" tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung giới thiệu, trao đổi về những kết quả, mô hình và giải pháp công nghệ trong phát triển hạ tầng số, nền tảng số; chia sẻ những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, tỉnh Lai Châu tiếp tục nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số thực chất, hiệu quả.