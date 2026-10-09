Chi tiết những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi 5–10 năm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 và các quy định hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định 158/2025/NĐ-CP, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.

Chi tiết những trường hợp và điều kiện nghỉ hưu trước tuổi xem dưới đây: