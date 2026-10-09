TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường từ ngày 10/10

Băng rôn thông báo tổ chức giao thông từ ngày 10/10.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thi công dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Các tuyến đường được điều chỉnh gồm Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ.

Lộ trình và phân luồng giao thông. Ảnh: Sở Xây dựng

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn như sau: Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Cách Mạng Tháng Tám.

Lộ trình hướng dẫn các phương tiện lưu thông.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế gồm: Trương Định hoặc Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Đình Chiểu hoặc Võ Văn Tần – Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai.

Thông báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường.

Đối với đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân, các phương tiện được lưu thông hai chiều.

Tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ, phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Các phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng về vòng xoay Dân Chủ.

Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ được rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng hoặc rẽ trái tại giao lộ này.

Sở Xây dựng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, Cảnh sát giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường để bảo đảm an toàn.