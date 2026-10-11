Phần mềm lượng hóa mức độ chuyển đổi số

Từ thực tế trên, Thượng úy Hoàng Văn Tuấn, Trợ lý Phòng Công nghệ thông tin (Bộ Tham mưu, Tổng cục HC-KT), cùng cộng sự đã thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng CĐS tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục”. Phần mềm giúp số hóa bộ tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ số đánh giá; quản lý tập trung kết quả tự đánh giá và tài liệu minh chứng; đồng thời tự động tổng hợp, tính điểm, xếp hạng. Điểm nổi bật của phần mềm là khả năng trực quan hóa dữ liệu. Thông qua các bảng số liệu, biểu đồ, người quản lý có thể nhanh chóng theo dõi mức độ CĐS của từng cơ quan, đơn vị, so sánh kết quả giữa các đơn vị và giữa các kỳ đánh giá.

Cán bộ Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật ứng dụng phần mềm quản lý thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thượng úy Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: “Phần mềm được thiết kế gồm các phân hệ chính: Quản trị hệ thống; quản lý bộ tiêu chí đánh giá; tổng hợp, biểu diễn và xếp hạng mức độ CĐS. Trong đó, phân hệ quản trị cho phép quản lý người dùng, danh mục đơn vị, kỳ đánh giá và dữ liệu dùng chung, đồng thời phân quyền chặt chẽ. Phân hệ đánh giá cho phép cập nhật kết quả, tài liệu minh chứng theo từng tiêu chí, chỉ số”.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Windows Server, sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung, hỗ trợ giao diện và dữ liệu tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001. Hệ thống có các chức năng bảo mật, sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện cho việc cập nhật bộ tiêu chí, bổ sung chức năng và mở rộng quy mô sử dụng. Việc quản lý thông tin tập trung tạo thuận lợi cho tra cứu, kiểm tra, khai thác và theo dõi quá trình CĐS, giúp nhận diện những nội dung còn hạn chế để có biện pháp khắc phục.

Phần mềm đã được triển khai thử nghiệm tại Cục Quân nhu, Cục Quân y và Cục Doanh trại (Tổng cục HC-KT). Qua thực tế sử dụng, sản phẩm đáp ứng yêu cầu tự đánh giá, tổng hợp, tính điểm và xếp hạng CĐS; đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, theo dõi và báo cáo. Không dừng lại ở việc phục vụ đánh giá CĐS, phần mềm còn có khả năng tùy chỉnh để hỗ trợ chấm điểm, tổng hợp kết quả trong công tác sơ kết, tổng kết và một số nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị. Sản phẩm có thể tiếp tục được hoàn thiện, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích dữ liệu, đánh giá xu hướng và mở rộng phạm vi ứng dụng.

Theo Thượng tá Phạm Anh Tùng, Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin (Bộ Tham mưu, Tổng cục HC-KT), giá trị cốt lõi của phần mềm là chuẩn hóa công tác đánh giá, xếp hạng CĐS trên cơ sở các tiêu chí, chỉ số và số liệu thực tế. Qua đó, phần mềm giúp phản ánh rõ mức độ CĐS, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và điểm nghẽn của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả được trực quan hóa, giúp chỉ huy các cấp dễ theo dõi, so sánh và đưa ra quyết định phù hợp, góp phần đưa công tác CĐS đi vào thực chất, hiệu quả hơn.