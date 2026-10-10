Smartphone RAM 8GB, pin 8.100mAh, giá 10,49 triệu đồng tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Honor 600S 5G là khả năng chống chịu va đập trong quá trình sử dụng. Thiết bị được trang bị cấu trúc chống va đập do Honor phát triển, kết hợp chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chống rơi và va đập, với thử nghiệm thả rơi từ độ cao tối đa 2,5 mét theo điều kiện đánh giá được công bố.

Honor 600S 5G.

Đây là trang bị hướng đến những người thường xuyên di chuyển hoặc có nguy cơ làm rơi điện thoại trong sinh hoạt hằng ngày. Honor 600S cũng đạt các tiêu chuẩn IP68, IP69 và IP69K về khả năng chống bụi, chống nước, giúp tăng cường bảo vệ thiết bị trước những tình huống tiếp xúc với nước trong phạm vi điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Bên cạnh độ bền vật lý, Honor 600S còn tích hợp công nghệ Wet-hand Touch, cho phép màn hình nhận diện thao tác ngay cả khi tay người dùng hoặc bề mặt cảm ứng bị ướt. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại dưới trời mưa hoặc trong những tình huống tay bị dính nước, hạn chế việc phải lau khô màn hình trước khi tiếp tục thao tác.

Sự kết hợp giữa cấu trúc chống va đập, khả năng kháng bụi và nước cùng công nghệ cảm ứng khi ướt giúp Honor 600S tập trung vào tính thực dụng và độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

Honor 600S được trang bị viên pin dung lượng 8.100mAh, hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao mà không cần sạc lại thường xuyên. Theo thông tin từ hãng, thiết bị có thể hỗ trợ hơn 21 giờ sử dụng liên tục các ứng dụng mạng xã hội dạng video hoặc hơn 15 giờ chơi game với cường độ cao.

Theo Honor, pin của 600S có tuổi thọ thiết kế lên đến sáu năm, trong khi hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm giúp theo dõi trạng thái pin và hỗ trợ thiết bị hoạt động trong dải nhiệt độ từ -30 đến 50 độ C. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Honor SuperCharge công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng và giảm gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Không chỉ tập trung vào độ bền và pin, Honor còn trang bị cho mẫu smartphone mới nút AI chuyên dụng, được bố trí độc lập với nút nguồn. Theo thiết lập mặc định, người dùng có thể nhấn đúp nút này để mở nhanh camera, kể cả khi điện thoại đang ở màn hình khóa, qua đó thuận tiện ghi lại những khoảnh khắc bất ngờ.

Các thao tác nhấn một lần hoặc nhấn giữ cũng có thể được tùy chỉnh để mở ứng dụng hoặc kích hoạt những tính năng phù hợp với thói quen cá nhân. Nút AI đóng vai trò như lối truy cập nhanh đến các công cụ thông minh, giúp người dùng giảm số bước thao tác khi cần thực hiện những tác vụ thường xuyên.

Các tính năng AI trên Honor 600S được mở rộng thông qua những công cụ như AI Settings Agent hỗ trợ điều chỉnh cài đặt điện thoại, AI Photos Agent phục vụ xử lý hình ảnh, AI Translation hỗ trợ dịch thuật và AI Creation phục vụ sáng tạo nội dung. Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện MagicOS 10 và tích hợp Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tương tác với trợ lý AI và xử lý nội dung trực tiếp trên màn hình.

Trong lĩnh vực hình ảnh, Honor 600S cung cấp các công cụ AI Outpainting để mở rộng khung hình, AI Upscale để nâng cao chất lượng ảnh và AI Cutout để tách chủ thể khỏi nền. Đáng chú ý, tính năng AI Image to Video 2.0 cho phép chuyển ảnh tĩnh thành video, mở rộng khả năng sáng tạo nội dung ngay trên điện thoại.

600S sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, kết hợp RAM vật lý 6GB hoặc 8GB tùy phiên bản. Công nghệ Honor RAM Turbo hỗ trợ mở rộng RAM ảo thêm tối đa 16GB theo công bố của hãng, nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm khi người dùng mở nhiều ứng dụng. Máy có bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB.

Honor 600S có ba tùy chọn màu sắc gồm đen thiên hà, vàng ánh kim và tím thạch anh, hướng đến nhiều phong cách sử dụng khác nhau. Tại thị trường Việt Nam, 600S có giá 10,49 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và 11,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB.

- Video trên tay Honor 600S 5G. Nguồn: FPT Shop.